Madagascar: Fanalamanga réclame une sanction à l'encontre de Fosa

De plus en plus brûlante. Plusieurs clubs évoquent ces dernières semaines l'affaire Joma, de son nom complet Rajomazandry Andrianirina, qui évolue depuis février au sein du Fosa Juniors FC. Après la réserve déposée par KFCA puis ASA Diana, AS Fanalamanga prend le relais. « Outre la sanction du joueur concerné, nous réclamons la sanction à l'encontre de Fosa Juniors FC qui a aligné Joma, encore enregistré dans notre liste », a déclaré le président du club, AS Fanalamanga, Hasinarivo Tantely Harimino.

Le gardien de but des Barea Chan est licencié au sein de l'AS Fanalamanga depuis 2022. Pourtant, il est dans la liste des joueurs soumise auprès de la CFEM avant le coup d'envoi de la Pure Play Football League. Avant que le club d'Alaotra-Mangoro le recrute, il était entraîneur des gardiens du Five FC, puis a passé quelques temps au sein du Jet Kintana FC. « Ce club nous a exigé 6 millions d'ariary pour son transfert », a souligné le président de l'AS Fanalamanga.

Un contre tous

« Après le Chan, Joma n'a presque pas assisté à l'entraînement et nous l'avons remplacé par son deuxième, mais il était toujours dans notre liste », a poursuivi le dirigeant.

Avant le lancement de la PFL, ce club a voulu recruter Jean Yves Razafindrakoto, attaquant du Fosa, qui a déjà été en fin de contrat depuis août 2023, mais Fosa ne lui a pas remis la lettre de libération. « Fosa a déjà aligné Joma durant les quarts de la Coupe de Madagascar puis à la PFL. Fosa nous a exigé 10 millions d'ariary pour le transfert. Nous avons proposé une sorte d'échange entre les deux joueurs mais Fosa ne nous a pas donné une réponse favorable », explique le responsable.

Joma a joué d'autres matchs de la PFL contre ASA Diana et KFCA qui ont eux aussi déposé des réserves. Joint au téléphone, le coach du Fosa, Franck Rajaonarisamba, a clarifié que « Joma n'a pas été aligné depuis son retour au Chan car certains ont été jaloux qu'il ait été primé... Il n'a plus reçu ses salaires pendant six mois depuis mai 2023.

À la recherche d'un emploi et sachant que son contrat prendrait fin en décembre, il a suivi l'entraînement depuis octobre et a été aligné depuis février... Dans cette affaire, le concerné devrait également être écouté».

Le club champion en titre et leader intouchable de la conférence Nord de la PFL est donc un contre tous ou presque dans cette affaire, à suivre de près...

« En cas de non-prise en considération de notre réclamation, nous désisterons de la PLF », menace le patron de l'AS Fanalamanga.