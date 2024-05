Madagascar: Activités des entreprises - L'incertitude économique et le délestage, comme premiers facteurs de blocage

Les entreprises malgaches ne sont toujours pas bien loties. D'après la dernière enquête de conjoncture économique publiée par la Banky Foiben'i Madagasikara (BFM), elles subissent encore beaucoup de facteurs de blocage. L'incertitude économique et le délestage sont en tête de ces blocages selon la BFM. « L'incertitude de la conjoncture économique et le délestage constituent les principales contraintes au développement des activités des entreprises ». Ces deux contraintes sont évoquées respectivement par 86,9 % et 61,8 % des entreprises enquêtées.

La BFM cite d'autres blocages. L'incertitude du contexte socio-politique demeure le troisième facteur limitatif, affirmé par 56,3 % des entreprises. Les activités informelles, la fiscalité , les problèmes liés aux réseaux de transport et l'insuffisance de la demande figurent toujours parmi les grands facteurs freinant le développement des entreprises, respectivement indiqués par 49,0 %, 47,8 %, 37,3 % et 36,1 % des entreprises. Les conditions de la concurrence, la corruption, la concurrence des importations, l' insuffisance de matières premières et l'insuffisance d'équipements ou de matériels ont toujours continué de contraindre l'activité économique, respectivement révélées par 34,5 %, 25,9 %, 19,8 %, 18,7 % et 13,9 % des entreprises.

L'insuffisance de main d'oeuvre a été le facteur le moins considéré par les entreprises sur la période, évoquée par 5,3 % des entreprises. Malgré ces contraintes, la BFM a cependant constaté une certain retour au dynamisme. « Les activités des entreprises formelles ont repris au dernier trimestre de 2023. Le rattrapage du retard du troisième trimestre et la saisonnalité économique expliquent en grande partie cette progression. Les disparités d'évolution, selon les secteurs et les effectifs du personnel, persistent. Contrairement aux baisses saisonnières observées à chaque début d'année, les entreprises anticipent une poursuite de la croissance de leurs activités pour le premier trimestre de 2024 ».