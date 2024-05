Madagascar: Pollution atmosphérique - Le gaz d'échappement et les feux de brousse parmi les principales causes à Antananarivo

Antananarivo est la ville malgache où l'air est le plus pollué par rapport au reste de la Grande île, du fait de la forte densité démographique et de la circulation automobile, la plus dense sur le territoire national.

L'air que respirent les habitants d'Antananarivo est, de loin, le plus pollué par rapport aux autres villes de Madagascar. Néanmoins, par rapport à d'autres villes de divers pays, notamment en Inde et en Chine, où la pollution atmosphérique atteint des niveaux très élevés en termes de concentration de particules fines (PM2.5 soit de diamètre inférieur à 2,5 micromètres), l'air est nettement de meilleure qualité à Madagascar. Sur le classement mondial en temps réel des villes les plus polluées au monde en termes d'indice de qualité de l'air (IQA), Antananarivo ne figure pas dans le top 100.

Circulation et "doro tanety"

La pollution atmosphérique est, cependant, une réalité à Madagascar, notamment à Antananarivo. Selon les spécialistes de Météo Madagascar, les deux principales causes de la pollution de l'air à Madagascar sont la circulation automobile, ou plus précisément les fumées dégagées par les tuyaux d'échappement des véhicules, et les feux de brousse. Ceux-ci font rage durant la période sèche, vers le mois de septembre, octobre, novembre, jusqu'à ce qu'arrive la saison pluvieuse.

Niveaux de pollution

Selon les niveaux fixés pour évaluer la qualité de l'air, celle-ci est qualifiée de "bonne" en cas de concentration de PM2.5 située entre 0 et 12µg/m3. Notons que le seuil recommandé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) est de 15µg/m3. La qualité de l'air est dite "modérée" en cas de concentration de PM2.5 située entre 12 et 35µg/m3. Entre 35 et 55µg/m3, la qualité de l'air est "malsaine pour les personnes sensibles". Entre 55 et 150µg/m3, elle est "malsaine pour tout le monde" et entre 150 et 350µg/m3, elle est "très malsaine" et au-dessus de 350µg/m3, elle est qualifiée de "dangereuse".

Inégaux !

Les impacts de la pollution atmosphérique affectent plus durement les populations les plus vulnérables : les enfants de moins de 5 ans, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Les particules fines pouvant s'introduire profondément dans les poumons, voire passer dans le sang, les conséquences ne sont pas à négliger. Les affections au niveau de l'appareil respiratoire sont les plus courantes. Les personnes asthmatiques sont souvent confrontées à des problèmes respiratoires lors des pics de pollution. Toutefois, ce sont les expositions prolongées aux particules et aux éléments chimiques nocifs suspendus dans l'air tels le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, l'ozone, entre autres, qui s'avèrent être plus dangereuses.

Prévention et précautions

En cas de pollution atmosphérique élevée, le mieux à faire est de s'éloigner dans la mesure du possible des zones les plus polluées, notamment le centre-ville où la circulation automobile est la plus dense. Il est également conseillé de ne pas pratiquer de sport intensif, et de porter des masques adéquats (FFP2). Aussi est-il important de suivre régulièrement les informations relatives à la qualité de l'air afin de prendre les décisions appropriées. Pour sa part, Météo Madagascar publie un bulletin sur la qualité de l'air deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, et quotidiennement lorsque les niveaux de pollution sont élevés.

Cette semaine, le bulletin a indiqué une amélioration de la qualité de l'air observée à Antananarivo. Pour les trois prochains jours, les conditions météorologiques devraient être défavorables à l'accumulation de polluants et une bonne qualité de l'air devrait être maintenue.Notons que huit principaux sites de mesure de la pollution de l'air existent dans la capitale, à savoir Ampandrianomby, Andraharo, Soanierana, Ambatobe, Amboditsiry, Antsakaviro, Miandrarivo et Andranomena.