Madagascar: OMNIS - Des transformations prometteuses dans son Plan stratégique quinquennal

L'Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques (OMNIS) a dévoilé hier, lors de son assemblée générale organisée au MBC Ivato, son plan stratégique pour la période 2023-2027.

Ce plan, élaboré avec une vision audacieuse, vise à stimuler le développement durable de Madagascar en mettant l'accent sur la valorisation des ressources géologiques, la promotion du secteur minier et la mise en oeuvre de politiques nationales sur les hydrocarbures. « D'importantes perspectives se sont présentées pour l'OMNIS, depuis son 45e anniversaire en 2021.

Avec le fonds souverain FSM et la refonte du Code minier, le secteur du pétrole et des ressources stratégiques attirent de nouveau l'attention de tous les acteurs. C'est pour cela que nous avons élaboré ce Plan stratégique quinquennal qui vise également la pérennité de cet organisme et pour que ses activités aient des impacts importants sur le développement socioéconomique du pays », a indiqué DG de l'OMNIS, Nantenaina Rasolonirina, aux médias, en marge de l'événement d'hier.

Acteur incontournable

En effet, l'objectif d'OMNIS est clair : devenir le leader incontesté dans la filière extractive, au service de l'essor économique de Madagascar. Pour y parvenir, l'Office se concentre sur quatre orientations stratégiques majeures : l'innovation et le partenariat, la promotion et l'harmonisation du secteur, la stabilité financière et la contribution nationale au développement socio-économique.

%

Dans le cadre de ce plan, plusieurs objectifs ont été définis. Tout d'abord, l'accent sera mis sur la professionnalisation et la modernisation des métiers d'OMNIS, garantissant ainsi sa pérennité. Ensuite, l'Office s'engage à promouvoir la durabilité du secteur extractif en redynamisant et en harmonisant ses activités. Par ailleurs, la diversification des sources de financement est cruciale pour assurer la viabilité à court, moyen et long terme d'OMNIS. Enfin, l'objectif ultime est d'accroître la contribution de l'Office au PIB, tant au niveau local que national.

Partenariats

Malgré les défis auxquels il est confronté, OMNIS est résolu à réaliser sa vision ambitieuse. En étroite collaboration avec ses partenaires nationaux et internationaux, l'Office entend jouer un rôle crucial dans la construction d'un avenir prospère pour Madagascar. « De belles perspectives se présentent à OMNIS, surtout avec le nouveau Code minier qui apporte de grands changements. OMNIS peut maintenant détenir des permis miniers et co-exploiter des ressources. En effet, le Gouvernement confirme sa volonté politique pour permettre à OMNIS de pouvoir intervenir au niveau des blocs pétroliers. Il y a de nombreux bassins à considérer si l'on ne cite que ceux d'Ambilobe, Morondava, Mahajanga, Cap d'Ambre », a déclaré Stéphanie Delmotte, PCA d'OMNIS.

Par ailleurs, l'OMNIS célèbre bientôt ses 50 années d'existence. Depuis sa création en 1975, cet organisme s'efforce de promouvoir le développement du secteur des ressources stratégiques, notamment dans les domaines des mines et du pétrole amont. Afin d'assurer sa pérennité et d'optimiser ses retombées positives, l'OMNIS a lancé son premier plan stratégique triennal en 2018. Le secteur extractif demeure un pilier essentiel de l'économie malgache, offrant de vastes opportunités de croissance et d'émergence.

Adapté au contexte actuel de relance économique, le plan stratégique 2023-2027 de l'OMNIS vise à exploiter pleinement ces opportunités, tout en répondant aux défis mondiaux tels que la transition énergétique. Pour l'OMNIS, adopter une mentalité entrepreneuriale est essentiel pour assurer sa pérennité et maximiser son impact. La mise en oeuvre de ce plan stratégique permettra à l'Office d'exploiter efficacement ses ressources, de faciliter les échanges et de favoriser le développement du secteur extractif, tout en proposant des solutions innovantes aux défis du secteur privé.