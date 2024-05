Madagascar: Tourisme et Artisanat - Une dizaine de conventions signées avec les partenaires

Le ministère en charge du Tourisme et de l'Artisanat a organisé une conférence des bailleurs hier à l'hôtel Radisson Blu au Tana Water Front.

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Joël Randriamandranto, a présenté à cette occasion les projets phares de son département ministériel ainsi que le bilan de ses activités durant les 100 jours. L'état des lieux des deux secteurs interdépendants, à savoir le tourisme et l'artisanat, y ont également été évoqués. Une vingtaine de partenaires commerciaux et de partenaires techniques et financiers ont participé activement à cette conférence des bailleurs.

Parmi lesquels, « une dizaine d'entre eux ont signé une convention de partenariat avec le ministère tandis que d'autres partenaires ont manifesté leur intérêt à soutenir nos différents projets en s'engageant à poursuivre les réunions techniques pour avoir plus de détails y compris les budgétisations », a expliqué le ministre de tutelle.

Notoriété

A titre d'illustration, Ravinala Airports s'engage entre autres, à apporter un appui financier à la formation des artisans à Nosy-Be en vue de leur professionnalisation et à organiser des expositions d'oeuvres artisanales au niveau des aéroports. « Nous allons également faciliter la venue des Tours Opérateurs et des influenceurs internationaux en proposant des offres incitatives sur les redevances aéronautiques pour avoir des billets d'avion moins chers. Notre objectif est d'améliorer la notoriété de la destination Madagascar sur le plan international », a évoqué le DG de Ravinala Airports, Julien Coffinier.

%

Pour sa part, le ministre Joël Randriamandranto prévoit de faire venir cette année 600 Tours Opérateurs émetteurs qui feront des éductours à Madagascar afin de mieux vendre la destination. « Une centaine d'entre eux provenant de différents pays viendront à la 10e édition du salon ITM en juin tandis que 1 500 Tours Opérateurs internationaux seront invités chaque année à partir de 2025 », a-t-il déclaré. En outre, le groupe Radisson Blu met à la disposition ses salles de conférences tout en apportant un appui financier pour la venue d'une dizaine d'influenceurs internationaux à destination de Nosy-Be ce mois-ci.

1 542 artisans à former

Quant à l'ACPE (Amélioration Continue pour les Employés), il est prêt à former les artisans qui ont énormément de savoir-faire en leur inculquant la notion à l'affût de la satisfaction des clients. Pour la banque BNI Madagascar, elle va apporter un appui financier à l'organisation du festival des baleines pour faire mieux connaître Madagascar en s'engageant dans la préservation de l'environnement et de la biodiversité, outre la campagne de sensibilisation sur la bancarisation. Parlant de Madaozi et de Telma, ils ont renouvelé leur partenariat avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat.

Ce n'est pas tout ! Le GEFP est prêt à mettre à la disposition des artisans des rebuts, à les former et à les mettre en contact avec des entreprises membres. Le FID, quant à lui, contribuera financièrement à la formation de 1 542 artisans tandis que Welt Hunger Health appuiera le développement de la filière éco-recyclage, dans le cadre de la signature de convention de partenariat avec le ministère de tutelle.