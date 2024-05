Afrique: Assemblée annuelle de la BAD - Madagascar présent à Nairobi du 27 au 31 mai

Le conseil de gouvernement a accordé le 8 mai dernier, pour le compte du ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire, la participation de Madagascar à l'atelier de consultation pour l'élaboration de la vision et de la feuille de route de la planification spatiale marine (PSM) pour la région du Nord du Canal de Mozambique (NMC), du 14 au 15 mai 2024 à Maputo, Mozambique. Pour le ministère de l'Economie et des Finances, il s'agit d'un accord pour la participation de Madagascar à la 59ème Assemblée annuelle de la Banque Africaine de Développement (BAD) et à la 50ème Assemblée annuelle du Fonds Africain de Développement à Nairobi, Kenya, du 27 au 31 mai 2024.

Quant au ministère de l'Intérieur, il a été décidé l'approbation du compte rendu sur le rapport détaillé explicitant l'extrême gravité de la situation actuelle dans le Nord du Pays après le passage du cyclone tropical GAMANE. Le ministère de l'Industrialisation et du Commerce, a reçu accord pour le lancement officiel du Portail d'Information Commerciale de Madagascar (PICM). Concernant le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, l'accord pour la demande d'autorisation d'aménagement de crédits affectant certaines dépenses ainsi que d'un accord pour le transfert de crédits pour le compte du Centre de Lutte Antiacridienne de Madagascar « Ivotoerana Famongorana ny Valala eto Madagasikara » ont été validés.

Et pour le ministère de l'Education nationale, le conseil de gouvernement a considéré un accord pour la participation du directeur du Cabinet et du directeur général de l'Institut National de Formation Pédagogique auprès du ministère de l'Education nationale au 20ème Forum mondial de l'éducation et des visites éducatives, du 19 au 23 mai 2024 à Londres, Grande-Bretagne.