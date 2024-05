Madagascar: Attaque au bois rond - Deux individus arrêtés dans la capitale

Dans la série d'événements choquants, deux individus ont été appréhendés dans la capitale suite à leur implication présumée dans une attaque brutale contre un livreur de marchandises. L'un des suspects a été arrêté au Pochard Analakely, tandis que le deuxième a été capturé à Ampasampito. Les gendarmes ont identifié ces individus comme étant les responsables d'une attaque perpétrée contre un livreur de marchandises, et leurs arrestations ont été réalisées par les gendarmes d'Ambohimangakely et de Tana Ville, dans deux lieux distincts de la capitale.

Selon les informations fournies par la gendarmerie, les bandits opéraient en passant des commandes en ligne, utilisant des adresses falsifiées pour organiser des rencontres dans des endroits discrets. Leur dernière cible était un livreur de qui devait remettre des vêtements d'une valeur de 500 000 Ariary à des individus se faisant passer pour des acheteurs. Malheureusement, le livreur ignorait les véritables intentions de ces individus. À son arrivée sur le lieu convenu, il a été violemment agressé par deux individus armés d'un bois rond, recevant plusieurs coups à la tête avant de perdre connaissance.

Les agresseurs ont alors volé les marchandises ainsi que le vélo du livreur, puis de s'échapper rapidement. Lorsque le livreur a repris ses esprits, il s'est immédiatement rendu à la gendarmerie d'Ambohimangakely pour porter plainte. Les autorités ont ouvert une enquête qui a rapidement permis de retrouver les traces des suspects. Après une série d'investigations, les gendarmes ont pu identifier et localiser les deux individus, qui ont été appréhendés respectivement au Pochard et à Ampasampito. Ces individus, domiciliés à Ambatokaranana et à Météo Ampasampito, sont connus pour leur implication dans des activités suspectes au Pochard.

Ils ont été placés en détention provisoire à Antanimora hier. Les éléments de la gendarmerie ont profité de cette occasion pour rappeler aux vendeurs en ligne l'importance de rester vigilants et de prendre des mesures de sécurité adéquates lors de leurs transactions. Il est fortement recommandé de ne pas prendre de risques inutiles en rencontrant des acheteurs dont l'identité n'est pas clairement établie, en utilisant des faux comptes ou en effectuant des livraisons dans des endroits inconnus et non sécurisés. La sécurité des vendeurs et des livreurs doit toujours être une priorité absolue.