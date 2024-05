Madagascar: Protection de l'environnement - Renouvellement du partenariat entre Société Générale Madagascar et STCV

Plus que jamais engagée dans la protection de l'environnement, la Société Générale Madagasikara a renouvelé son partenariat avec la Société de Tri, de Compactage et de Valorisation des Déchets (STCV). Les deux parties entendent faire mieux. En effet, après une première collaboration en 2023, ce partenariat est non seulement reconduit pour 2024, mais également élargi aux réseaux d'agences de la banque sur Antananarivo. L'initiative a notamment eu le mérite d'avoir permis d'instaurer des sensibilisations et des actions concrètes portant sur le tri des déchets du siège de Société Générale Madagasikara.

Grâce à l'expertise de STCV, des formations spécialisées dans le tri et le recyclage des déchets ont été dispensées aux collaborateurs, générant un véritable changement de comportement, et contribuant à une réduction des déchets non recyclables. Ce partenariat a permis à la banque de recycler plus de 2 tonnes de déchets. Fort de ce succès, le projet prend une nouvelle dimension en 2024. Actuellement le partenariat procède à l'installation de poubelles de tri dans les agences de Société Générale Madagascar à Antananarivo. Cette bonne pratique en matière de gestion des déchets a vocation à s'étendre à l'ensemble des agences de Société Générale Madagascar.

Par ailleurs, des sessions de sensibilisation continues seront organisées pour tous les employés, soulignant l'importance du recyclage et de la préservation des ressources naturelles. Cette action conjointe témoigne de l'engagement indéfectible de Société Générale Madagasikara et STCV en faveur d'un avenir plus vert et plus durable pour Madagascar car il conforte la détermination de Société Générale Madagasikara en faveur de l'environnement en intégrant des critères environnementaux dans son fonctionnement et ses initiatives et en minimisant son empreinte écologique au quotidien