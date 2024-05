Afrique: Kianja Barea - Verdict de la CAF attendu avant le 15 mai

Les fédérations comoriennes et maliennes sont dans la même situation que la fédération malgache de football, en attendant la décision finale sur le Kianja Barea.

Le verdict de l'émissaire de la Confédération Africaine de Football est attendu d'ici le 15 mai. Le football malgache ne peut pas encore souffler après la contre-visite d'expertise de l'émissaire de la CAF pour une homologation du Kianja Barea pour accueillir les matchs comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026. Au mois d'avril, après une visite d'inspection de la CAF, le Kianja Barea n'a pas reçu l'homologation de l'instance continentale tout en insistant sur des recommandations pour une future homologation.

Le secrétariat d'Etat chargé des Nouvelles villes et de l'habitat (SENVH) en charge de la gestion de l'infrastructure a enclenché les travaux pour une demande d'homologation par la Fédération malgache de Football. Hier, dans une communication publiée sur sa page Facebook, le SENVH a présenté la fin des travaux recommandés par la CAF, entre autres, la mise en place des escaliers en métal dans les gradins et dans les tribunes pour l'évacuation des spectateurs en moins de 7 minutes, la construction de deux portails de sortie du côté de l'Institution Sainte Famille et du côté de Befelatanana, l'installation de tourniquets dans les portails d'entrée pour pouvoir compter le nombre de spectateurs, l'amélioration des zones médicales (l'infirmerie et la zone de contrôle antidopage) et celle de la Croix Rouge. La pelouse n'a pas été minimisée et l'entretien continue pour pouvoir recevoir les Maliens et les Comoriens. En attendant la décision finale de la CAF, les fédérations maliennes et comoriennes sont dans la même situation car elles ne peuvent encore rien boucler de leurs voyages.