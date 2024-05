Madagascar: Midirama - Le marathon de la campagne électorale a commencé

Avec l'ouverture officielle de la campagne électorale des législatives, c'est une nouvelle phase de la vie politique qui est en train de s'ouvrir. Les 469 candidats qui ont le droit de se présenter ont commencé à se mobiliser et se préparent à un long marathon pour essayer de convaincre les électeurs. Mais pour le moment, il n'y a pas de véritables agitations dans les états-majors. Les premières affiches ont été collées, les voitures équipées de matériel de sonorisation sillonnent les rues des différents arrondissements pour éveiller la curiosité des électeurs.

La population, bien qu'elle reste très prudente, n'hésite pas à faire part de ses attentes à ceux qui les approchent. Les difficultés de la vie quotidienne sont le principal sujet de discussion des habitants des quartiers de la capitale. Cette campagne électorale a mis entre parenthèses les autres événements. La session ordinaire du parlement, après son ouverture, va reprendre le 28 juin. Néanmoins, son ouverture a donné lieu à une passe d'armes remarquée entre les présidents par intérim de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

Le premier a dressé un tableau assez sombre de la situation du pays tandis que le second a fustigé une opposition n'arrivant pas, dit-il, à mobiliser la population. Le ton qu'il a employé s'est même fait menaçant par moment. Les membres de cette opposition ont demandé une égalité de traitement durant ces élections et ont appelé la HCC et la CENI à agir dans ce sens. Les remarques et les plaintes reçues de certains de leurs candidats permettent de penser que des abus de pouvoir sont exercés.

%

L'actualité internationale reste toujours centrée sur le Proche-Orient et l'Europe pouvant faire basculer le monde dans une guerre que personne ne souhaite. La situation sur le front russo-ukrainien semble pour le moment figée, mais les échanges verbaux entre le président sont plus circonscrits aux deux acteurs sur le terrain, il s'est élargi aux membres de toute l'Union européenne. Au Proche-Orient, la population de Gaza continue de subir les affres de la guerre. La détermination israélienne à éradiquer le Hamas se heurte à la volonté des chefs du mouvement de ne pas céder. Dans ce contexte, les négociations menées au Caire pour instaurer une trêve s'apparentent à un dialogue de sourd.

Les propos du président Macron qui prône l'envoi de troupes sur le sol ukrainien si une demande est faite ont été mal perçus par certains des dirigeants européens. La Russie a aussitôt réagi et a, elle aussi, parlé de l'attitude belliqueuse de ce dernier. Les porte-paroles du Kremlin n'ont pas cessé de fustiger la France. Le ministre des Affaires étrangères britannique, David Cameron qui a affirmé que les missiles livrés par le Royaume-Uni aux Ukrainiens pouvaient frapper la Russie a lui aussi été pris à partie par les Russes. A l'occasion de l'investiture du président Poutine, des exercices nucléaires ont été réalisés pour montrer la volonté de puissance de la Russie.

Au Proche-Orient, la décision du président Jo Biden de suspendre la livraison de certaines catégories de bombes à Israël a fortement déplu à ses dirigeants, mais n'a pas stoppé les opérations militaires à Rafah. Elles sont, dit un porte-parole, limitées et parfaitement ciblées et visent à décapiter le Hamas. Les États-Unis semblent se satisfaire de ces propos et n'ont pas l'intention de lâcher leur allié.

A New-York, le procès de Donald Trump continue. L'ancien président accuse le coup, mais il espère que cette affaire ne l'empêchera pas d'être investi par le parti républicain comme candidat à l'élection du 5 novembre.

La campagne officielle des législatives s'est ouverte dans une certaine pagaille. Les candidats doivent se ménager et savoir éveiller l'intérêt d'une population désabusée. Ils doivent le faire pendant un mois. C'est un marathon et non une course de vitesse qu'ils doivent entreprendre.