Madagascar: Enseignement - Les universitaires initiés au « personal branding »

Une conférence portant sur le thème « personal branding, un outil au service de votre développement » a été organisée hier à Antaninarenina. Les bénéficiaires ne sont autres que les étudiants en 1ère année de Gestion et Commerce de l'Institut Universitaire de Madagascar (IUM). Pendant 1h30, Olivier Gasbarian, expert international fort de ses 27 années d'expériences dans le Management et le Business development dans un environnement international et multiculturel a partagé des éléments liés au « savoir-être » à l'assistance.

« Savoir optimiser son profil sur Linkedin, savoir aborder un entretien, savoir-faire un CV et sensibiliser les étudiants sur le personal branding sont les éléments que j'ai partagé avec eux. Nous avons aujourd'hui une jeunesse très ouverte sur les réseaux sociaux et nous avons démontré les avantages que les jeunes peuvent en tirer », argue Olivier Gasbarian. Il a encouragé les étudiants à tirer profit des nouvelles technologies et à promouvoir eux-mêmes leur image et leurs compétences par le biais des réseaux sociaux afin de toucher un maximum de personnes. Lanto Ratsifarizaka, directeur général auprès de l'IUM a fait savoir à son tour que des conférences seront encore organisées pour les autres niveaux.