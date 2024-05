Madagascar: Farahantsana-Mahitsy - Réhabilitation d'une route de 10 km

Dans un événement marquant, Tozzi Green a officiellement inauguré la réhabilitation de la piste reliant Mahitsy à Farahantsana, marquant ainsi une étape cruciale pour les habitants et les activités économiques de la région. Cette voie, s'étendant sur 10 km, revêt une importance vitale pour les usagers des quatre communes environnantes, ainsi que pour les employés et les véhicules de la centrale hydroélectrique de Farahantsana. La nécessité de cette réhabilitation découle de l'usure naturelle et des conditions climatiques qui ont affecté la route, laissée sans rénovation depuis 2017.

L'usage intensif, combiné aux intempéries, a provoqué une détérioration significative, impactant la vie quotidienne des habitants et le transport des produits agricoles, une activité majeure dans la région. Pour restaurer la fonctionnalité de la route, Tozzi Green Madagascar a entrepris divers travaux, notamment le renforcement des fondations, l'installation de protections contre l'érosion des talus, et la création de nouveaux fossés pour une meilleure gestion des eaux pluviales. Ces améliorations visent à assurer un accès plus sûr et plus durable à la centrale hydroélectrique, tout en contribuant à l'économie locale.

Le chef du fokontany d'Ambohidrazana, Martial Rakotozafy, bénéficiaire de cette infrastructure, a souligné son importance vitale pour l'économie locale, affirmant que cette route est la « veine » de leur économie. Elle facilite le transport des marchandises agricoles, encourageant ainsi les activités agricoles et leur expansion. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des engagements RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) de Tozzi Green envers les communautés locales.

La société maintient un dialogue régulier avec les autorités locales pour identifier les projets de développement durable et renforcer son impact positif sur la région. Malala Randriamifidimanana, directrice chez Tozzi Green, a déclaré que la mise en oeuvre de la politique RSE vise à concentrer les actions sociétales de l'entreprise en faveur de la communauté, avec pour objectif de faciliter l'accès à Farahantsana en toute saison.