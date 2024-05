Madagascar: Santé publique - Le choléra à 300 km du pays

Le choléra se trouve déjà à 342 km de Mahajanga et à 700 km d'Antananarivo. Aucun cas, du moins jusqu'à présent, n'est encore dépisté à Madagascar mais le danger plane sur le pays.

Le choléra se rapproche du sol malgache. Trois mois et une semaine après l'apparition du premier cas de choléra aux Comores, l'épidémie n'est toujours pas sous contrôle. Pas plus tard que mercredi, une petite fille de trois ans a succombé à cette maladie à Mayotte, une île qui se trouve à 342 km seulement de Mahajanga. A noter que les premiers cas de choléra à Mayotte avaient été recensés mi-mars chez des personnes revenant des Comores voisines, où le seuil des 100 décès a été franchi cette semaine selon le dernier bilan officiel. Qu'en est-il de la situation à Madagascar ?

Jusqu'à présent, aucun cas, même suspect, n'a été déclaré dans la Grande île, cependant une grande vigilance est de mise pour Mahajanga. Une mesure qui est loin d'être fortuite en raison de sa proximité avec l'archipel comorien. Gavi, l'Alliance du vaccin, dans sa publication sur son site web, a fait part des mesures prises à Mahajanga pour la prévention du choléra.

« Sur le tarmac, des consignes strictes sont appliquées aux passagers en provenance de Mayotte, ainsi qu'à l'ensemble de leurs bagages. Dès la descente de l'avion, une série de mesures prophylactiques s'impose à tous, sans exception. Ces mesures comprennent la prise obligatoire de trois comprimés de doxycycline par personne, avec la possibilité d'utiliser des antibiotiques de substitution tels que l'azithromycine pour les enfants et les personnes allergiques ». Selon toujours les informations publiées par ce site, des protocoles stricts, tels que la désinfection par pédiluve et le lavage des mains avec du savon, sont imposés à tous les passagers dès leur descente d'avion. Une mesure supplémentaire consiste à asperger tous les bagages à main et en soute de HTH, un désinfectant, suivant une dose prescrite par le ministère de la Santé publique.

Supervisions

Dans le cadre de la préparation à la réponse à d'éventuels cas de choléra dans le pays, une équipe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Madagascar avec à sa tête son représentant résident, le Dr Laurent Musango, s'est rendue à l'aéroport, et au port de Mahajanga, dans la région Boeny. L'équipe, à travers une supervision formative des dispositifs mis en place pour le contrôle des infections, le contrôle sanitaire et la prévention, a évalué le niveau de préparation de la région face à la menace d'importation d'éventuels cas de choléra.

L'OMS a également offert un renforcement de capacités à 30 agents de santé et a fait une dotation d'intrants et de matériels médicaux à la Direction régionale de la santé de Boeny, en préparation à une éventuelle épidémie de choléra dans la région. A titre de rappel, le choléra se transmet par ingestion d'eau ou d'aliments contaminés par les selles d'une personne infectée. Il peut provoquer une diarrhée aqueuse aiguë sévère et, en l'absence de traitement, on peut mourir des formes graves de cette maladie en quelques heures.