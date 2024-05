Afrique de l'Est: Karaté/Championnat d'Afrique de l'Est - Madagascar, représenté par 52 combattants

Du 6 au 9 juin prochain, le Palais des sports Mahamasina sera le théâtre des championnats de karaté de la région Est de l'Afrique. L'événement a été officiellement lancé hier à l'hôtel Colbert à Antaninarenina par la Fédération Karaté-Do Malgache (FKM). C'est une occasion unique pour la Grande île d'accueillir cette compétition, qui verra la participation d'un nombre impressionnant d'athlètes.

Madagascar sera représenté par 40 athlètes en Kumité et 12 karatékas en Kata, répartis dans les catégories cadets, juniors et seniors. Cette édition verra s'affronter 11 pays sur les 14 membres de la zone Est, promettant des compétitions acharnées et des confrontations de haut niveau. En marge des championnats, des stages sont organisés pour les arbitres, entraîneurs et techniciens, dirigés par l'expert de la Fédération mondiale et président de la commission d'arbitrage. La présence du vice-président de la World Karaté et du président de l'UFAK lors de l'événement témoigne de son importance dans le calendrier karaté international.

Cette compétition revêt une importance particulière, car elle est classée au rang africain, offrant aux athlètes une opportunité de briller et de marquer des points précieux dans leur quête de reconnaissance internationale. « Notre objectif durant ce championnat est de remporter toutes les médailles d'or, ce qui signifie ne rien laisser échapper à Madagascar. L'Assemblée Générale de la zone Est se déroulera en parallèle de l'événement, contribuant ainsi à la redynamisation de la zone », déclare Emile Ratefinanahary, président de la FKM.