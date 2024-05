Madagascar: COSAFA Awards 2023 - Tsiaro Randriambololoma, arbitre le plus prometteur

La première édition des COSAFA Awards 2023 a été l'occasion de célébrer l'excellence dans le football africain, avec l'attaquant sud-africain Percy Tau et l'attaquant zambien Racheal Kundananji remportant les prix du meilleur joueur de l'année. La cérémonie de remise des prix, qui s'est déroulée au Sandton Convention Center lors d'une soirée de gala éblouissante, jeudi, a consacré Percy Tau en tant que joueur masculin de l'année COSAFA 2023.

Cette distinction vient saluer une année exceptionnelle pour Tau, marquée par ses performances remarquables avec les géants égyptiens d'Al Ahly et l'équipe nationale d'Afrique du Sud. De son côté, Racheal Kundananji a été honorée du titre de joueuse féminine de l'année COSAFA 2023. Ses exploits pour l'ancien club du Madrid FC et l'équipe nationale de Zambie, notamment lors de la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, ont été récompensés par cette prestigieuse distinction.

Par ailleurs, la soirée a également été marquée par la reconnaissance de l'étoile montante de l'arbitrage malgache, Tsiaro Randriambololomanana, qui a été sacré « Arbitre le plus prometteur » lors des COSAFA Awards 2023. Son talent et son engagement lors de la Phase zonale du Championnat africain des Écoles 2023 ont été salués par les observateurs et les experts du football. Au total, huit prix ont été décernés aux joueurs et entraîneurs, tandis que quatre prix ont récompensé les arbitres et cinq ont honoré l'ensemble de leur carrière.

Heriniaina Samson

A ENCADRER

Lauréats du prix COSAFA

Joueur masculin de l'année : Percy Tau (Afrique du Sud)

Joueur féminin de l'année : Racheal Kundananji (Zambie)

Entraîneur masculin de l'année : Rulani Mokwena (Mamelodi Sundowns)

Entraîneur féminin de l'année : Dr Desiree Ellis (Afrique du Sud)

Gardien de but masculin de l'année : Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns et Afrique du Sud)

Gardien DE BUT FÉMININ DE L'ANNÉE : Andile Dlamini (Mamelodi Sundowns Ladies & Afrique du Sud)

Joueur hommes le plus prometteur : Thapelo Maseko (Mamelodi Sundowns et Afrique du Sud)

Joueur féminin le plus prometteur : Leticia Chinyamula (Ascent Academy & Malawi)

COSAFA meilleur arbitre masculin : Jerson Dos Santos (Angola)

COSAFA meilleure arbitre féminine : Diana Chikotesha (Zambie)

Arbitre le plus prometteur du COSAFA : Tsiaro Randriambololoma (Madagascar)

Légende de l'arbitre cosafa : Victor Gomes (Afrique du Sud)