Madagascar: La course électorale est bien engagée

La campagne électorale des législatives a commencé tout doucement. Il s'agit surtout pour le moment pour les candidats d'attirer l'attention et de se faire connaître. La ville est donc sillonnée par des voitures avec sono et portraits de ces derniers. Les descentes sur le terrain ont commencé pour certains, mais il s'agit d'une approche prudente pour sonder les électeurs. Les grosses machines électorales se sont cependant déjà mises en branle, on les voit déjà à l'oeuvre et elles continueront à oeuvrer dans les jours, voire les semaines à venir.

La course électorale est bien engagée

Certains font partie du sérail politique et sont connus de la population. Ils ne peuvent donc pas la surprendre. D'autres ont décidé de se lancer dans la course à la députation car ils ont envie d'apporter une nouvelle vision de la politique. Ils vont donc devoir essayer de faire partager leurs convictions de manière originale. Mais pour le moment, il s'agit de se montrer. Les cortèges de sympathisants dont ils ont pris la tête attirent l'attention des passants. Ces derniers reconnaissent une star de la chanson ou un animateur vedette de la télévision qui viennent les saluer.

Un certain courant de sympathie se crée et c'est un premier pas qui a été fait. Des embouteillages se créent et les embarras de circulation augmentent. Les sympathisants deviennent des colleurs d'affiches zélés. La stratégie de tous les candidats durant ces premiers jours est la même. Il faut arriver à se démarquer de ses concurrents. L'un d'entre eux a choisi d'organiser des cours gratuits pour les élèves qui vont passer bientôt des examens. Un autre organise une réunion en plein air ou « café politique » pour débattre avec ceux qui viendront. Néanmoins, les bonnes vieilles habitudes subsistent. Certains ont en réserve des T-shirts qu'ils distribuent. Ceux qui participent aux carnavals qu'ils organisent reçoivent une petite somme d'argent. La course électorale est donc bel et bien engagée.