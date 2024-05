Madagascar: Festival des baleines - La septième édition célèbre l'art de la gastronomie

Du 13 au 21 juillet, l'île Sainte-Marie accueillera la septième édition du Festival des Baleines, mettant en avant le thème «Les produits d'excellence de la gastronomie malgache».

Cette année, le festival mettra en lumière les produits artisanaux qui enrichissent la cuisine malgache grâce à leur qualité et à la passion des «artisans du bon goût» qui les créent. Épices, arômes, chocolat, fromage, charcuterie fine, foie gras, vin, pain et bien d'autres seront à l'honneur.

Cette édition offrira à ses festivaliers, partenaires et sponsors une multitude d'animations historiques enrichies de nouveautés. Le Festival des Baleines gagne en notoriété d'année en année, tant au niveau national qu'international, et confirme sa place de leader parmi les événements malgaches. Dédié principalement à la promotion du tourisme de Sainte-Marie et de ses baleines, il met en lumière la richesse de Madagascar.

«Le festival consolide sa position de leader des événements malgaches. Axé principalement sur la promotion du tourisme de Sainte-Marie et de ses baleines, il offre une magnifique vitrine pour Madagascar», a déclaré le président de la République Andry Rajoelina lors de sa visite en 2023.

«Le célèbre défilé et carnaval, ne répondant plus aux attentes des festivaliers, seront remplacés par un 'spectacle vivant' quotidien, sous forme de concours, se déroulant sur le podium du village, créé et animé par les villageois de Sainte-Marie», souligne le responsable au sein de l'Office National du Tourisme Madagascar en collaboration avec Telma Madagascar. La nouveauté cette année sera l'ampleur du «village du festival», construit en centre-ville sur la place du Barachois. Il sera le coeur des animations de cette édition 2024 pendant les 9 jours du festival, avec des activités quotidiennes. De plus, le village du festival proposera diverses animations culturelles, musicales et éducatives sur le podium central.

La «boutique du festival» offrira une restauration rapide ainsi que des créations artisanales, une boutique présentant une collection textile et d'objets créés pour et avec la signature du Festival des Baleines.