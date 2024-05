Madagascar: Androndra - Des cambrioleurs creusent dans le mur

Dans le IIe arrondissement, des cambrioleurs ont visité des maisons de particuliers et ont fait un trou dans un mur, où ils ont finalement échoué et perdu leur butin.

Une recru- descence de vols avec effraction à Androndra, Ambohitsoa, Morarano, Ampamantanana, et Ambohibary. Des résidents actuellement inquiets ont témoigné de leur expérience effrayante au cours de la nuit de jeudi à hier.

Les voleurs, au nombre de quatre, ont raté leur coup en arrivant sur la dernière maison, vers 2 heures 45 du matin. Ils ont commencé à rôder aux alentours à minuit. Un chef de famille chez qui ils ont voulu opérer a été réveillé par le bruit. Depuis, il est resté aux aguets.

« Les chiens n'ont pas arrêté d'aboyer depuis 1 heure 15. C'était eux. J'étais prudent en sortant de chez moi. À ce moment-là, je suis tombé sur un homme portant sur sa tête un gros sac bien rempli, sûrement d'objets volés. Il l'a immédiatement abandonné et a pris la fuite », décrit-il. « J'ai découvert quelques ustensiles de cuisine quand j'ai ouvert le sac, d'environ 250 kilos», ajoute-t-il. Il a rapporté chez lui ce qu'il avait trouvé avant de retourner au lit. Peu avant 3 heures du matin, les chiens ont de nouveau aboyé.

Patrouilles

« Et voici que des individus criaient de l'extérieur: sors si tu en as le courage !», relate la même source. « Ils ont en même temps lancé des pierres. Puis, je suis apparu et je les ai éblouis avec ma torche. J'ai bien remarqué qu'ils étaient quatre. Je me suis approché d'eux et ils ont pris la fuite tout en jetant des pierres et proférant des insultes », ajoute-t-il.

Ce père de famille intrépide a regagné son domicile lorsque les voleurs lui ont échappé. À son retour, il a été surpris de constater que son mur avait été creusé par les mêmes fuyards. Ces derniers n'ont heureusement pas eu le temps d'emporter quoi que ce soit.

Le butin a été gardé par leur cible courageuse et devrait être remis aux propriétaires des maisons cambriolées.

Les habitants d'Androndra et des environs ne dorment que d'un oeil depuis que cette série de cambriolages a commencé. Ils demandent une intensification des patrouilles policières, surtout la nuit et dans tous les quartiers.