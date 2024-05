Ile Maurice: 2e journée - Tous les partants de l'écurie Emamdee retirés

L'écurie Emamdee ne sera pas présente lors du deuxième acte de la saison hippique. Arrêté hier dans le cadre de l'affaire de dopage au sein de son écurie, Yashin Emamdee a informé la Horse Racing Division (HRD) des «circonstances exceptionnelles» qui l'empêchaient d'être présent au Champ-de-Mars cet après-midi.

Pour rappel, l'entraîneur devait comparaître en cour ce matin. Les chevaux retirés sont : Chapter And Verse (5e course), Trip To The Sky (6e course) ainsi que Viking Trail et Gordonstoun dans l'épreuve de clôture. Des déductions sur les tickets gagnants sont à prévoir dans ces courses respectives. Ci-dessous le communiqué de la HRD.