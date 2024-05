Ile Maurice: Xavier-Luc Duval - «Tant que je reçois mes salaires de député de l'opposition, je ferai mon travail comme tel»

Xavier-Luc Duval, leader du Parti mauricien social-démocrate, a maintenu, une nouvelle fois, qu'il est bien dans l'opposition, et a soutenu que tant que Patrice Armance et lui percevront leurs salaires comme députés de l'opposition, ils feront leur travail en tant que tels. Il a fait cette déclaration en réponse à une question que l'express lui a posée au sujet de sa stratégie électorale. Il a annoncé que les réunions d'explications se poursuivent à travers le pays et que le 1eᣴ juin, il y aura un congrès de l'aile féminine du parti. «Nous avons prévu un congrès en août mais la date n'a pas encore été fixée.» Il a ajouté que contrairement aux rumeurs qui circulent, il n'y a aucune négociation avec quiconque.

Au sujet de ses questions au ministre Stephan Toussaint, il a insisté pour dire que c'est une question pertinente et qu'il avait même prévu d'adresser une Private Notice Question au ministre de la Jeunesse et des Sports. Mais comme il n'est plus leader de l'opposition, il lui a tout de même adressé une question sur le complexe sportif de Côte-d'Or.

Pour montrer que même s'il n'est plus le leader de l'opposition, il continuera d'interpeller les ministres. Xavier-Luc Duval interrogera le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, Avinash Teeluck, mardi prochain. Il lui demandera de spécifier le nombre d'applications reçues pour la tenue de concerts privés de décembre 2023 à ce jour.

Par ailleurs, pour aujourd'hui, il n'y aura pas de conférence de presse de l'alliance de l'opposition. Ce sont les Nouveaux Démocrates qui rencontrent la presse alors que la commission de l'environnement du Mouvement militant mauricien a convié la presse pour surtout évoquer l'Environment Bill, qui est débattu au Parlement.

Si nous avions écrit, il y a une quinzaine de jours, que la liste des candidats de l'alliance de l'opposition est complétée à 80 %, selon nos informations, il y a eu du progrès et cette liste est maintenant prête à plus de 90 %. Une des circonscriptions qui pose problème est celle de Grande-Rivière-Nord-Ouest-Port-Louis-Ouest (n°1) où le nom d'une nouvelle venue est cité pour être candidate et cette candidature ne fait pas l'unanimité. Elle pourrait obtenir un ticket ailleurs, probablement dans la circonscription de Port-Louis-Nord-Montagne-Longue (n°4).