Tunisie: Incident du drapeau national couvert - Le président Saïed ordonne de prendre des 'mesures immédiates'

Tunis — A l'issue de sa visite inopinée à la piscine olympique de Radès, le président de la République, Kaïs Saïed, a tenu, vendredi, une réunion au Palais du Gouvernement à la Kasbah.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, le chef de l'Etat a ordonné des "mesures pénales et administratives (...) immédiates" sur fond de l'incident du drapeau couvert, soulignant que "celui qui a osé couvrir le drapeau national tunisien (...) doit se rendre compte qu'il a commis un crime odieux contre le peuple tunisien et qu'il ne peut ainsi rester sans nulle sanction ou punition."

Cité dans une vidéo publiée sur la page Facebook de la présidence de la République, le président Saïed a vivement dénoncé cet incident, estimant que cet acte répréhensible est "un crime odieux et indigne qui ne peut être toléré" et que "l'omission de hisser le drapeau tunisien sur le sol tunisien ne peut en aucun cas être toléré ou accepté."

C'est "un outrage pur et dur contre la nation, tout comme il est un affront aux sangs de nos martyrs", a fustigé le président Saïed, appelant à "faire porter au plus vite la responsabilité aux auteurs de ce crime".

Le président de la République a, par ailleurs, souligné qu'"aucune tolérance ne sera admise à l'endroit de quiconque se croit être au-dessus de la loi ou qui se dérobe sous le manteau trompeur de l'inféodation à l'étranger sous prétexte qu'elle peut lui servir de refuge ou d'alibi pour justifier ses actes".

"Le drapeau de la Tunisie ne sera jamais délaissé, tout comme il ne sera remis aux générations à venir que pour le porter haut en Tunisie et à l'étranger", a encore martelé le président Saïed.

Le chef de l'Etat a, d'autre part, saisi l'occasion pour vilipender ceux (sans les citer) qui "vendent leur conscience et qui se jettent lâchement dans les bras du colonialisme et de l'occupation", indiquant qu"'ils n'ont plus de place parmi les citoyens tunisiens et que dès lors l'auteur de cet incident ne peut nullement prétendre bénéficier de l'impunité."

"Plus de place à ceux qui éprouvent encore de la nostalgie envers la maigre illusion de parvenir à démanteler l'État et ses institutions ou qui persistent à croire qu'ils vivent encore sous le règne de la Constitution de 2014".

Et d'ajouter "Plus besoin de rappeler à ceux-ci que le pouvoir en Tunisie revient exclusivement au peuple et qu'aucune tolérance ne sera admise à l'endroit des ennemis de la patrie qui n'ont de cesse de comploter, en clair ou en catimini, ici et à l'étranger, dans le dessein de porter atteinte à l'unité de l'Etat".

La réunion s'est déroulée en présence du chef du gouvernement Ahmed Hachani, de la ministre de la Justice, Leila Jaffel, du ministre de l'Intérieur, Kamel Feki, du ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche et des directeurs généraux de la sûreté et de la garde nationales.

Vendredi, le président de la République a effectué une visite inopinée à la Piscine olympique de Radès où se déroulent, du 8 au 12 mai courant, la 7e édition du Tunisian Open Master de natation, avec la participation de 20 pays.

Toujours sur fond de cet incident, le ministre de la Jeunesse et des Sports a donné ses instructions à l'Inspection générale du département aux fins de diligenter une enquête et de déterminer les tenants et les aboutissants de l'incident du drapeau national couvert.