Tunisie: Ligue 2/Demain la 22e journée - La JSO tient son destin

Dans le groupe A, demain, la JSO, leader émérite, reçoit le CSHL, 3e de cordée mais gardé à bonne distance, à dix points d'El Omrane. Avantage à la JSO du buteur Ahmed Beji, un onze qui n'a pas l'intention de voir Jendouba se hisser à sa hauteur après coup.

Suite et fin demain des matchs de la 22e ronde de D2 avec une dernière ligne droite qui risque d'être embouteillée pour la course au maintien, tout comme pour la course au titre et au passage en Ligue 1. A l'égal du groupe B, dans la poule A, le titre est l'affaire de deux équipes qui caracolent et qui ont déjà beaucoup d'avance sur leurs poursuivants. Dans le groupe A, demain, la JSO, leader que l'on n'attendait franchement pas à ce stade de la compétition, mais qui a fini par convaincre tout le monde à force de victoires convaincantes et de progression constante, reçoit le CSHL, 3e de rang mais gardé à bonne distance, à dix points d'El Omrane.

Avantage à la JSO du buteur Ahmed Beji, un onze qui n'a pas l'intention de voir Jendouba se hisser à sa hauteur après coup. Quant aux Verts du CSHL, il s'agira de défendre leur prestige et de rester sur le podium, car l'ESHS, le CSK et l'ASA pourraient profiter d'une contre-performance des banlieusards du sud pour leur fondre sur eux et même les dépasser au classement.

Jendouba n'a pas dit son dernier mot

Jendouba à présent est toujours en vie et colle davantage au train de la JSO. Une unité sépare les deux meneurs et malin celui qui prédira l'issue finale de ce duel indirect au sommet du groupe. Cependant, pour maintenir la pression sur la JSO, Jendouba Sport, menée par son «striker», Abdelkader Naghmouchi, doit s'en sortir demain à la réception de Oued Ellil. Il faut comprendre par là que c'est jusque-là mal engagé pour l'Asoe au classement, avant dernière et exposée au danger qui guette, soit le purgatoire. L'Asoe a cependant son destin en main et peut s'éloigner de la zone rouge si elle fait plier Jendouba Sport.

%

Msaken pour éviter une fin de saison angoissée

Passons maintenant au CS Msaken, quelque peu assommé par la décision de la Ligue qui lui a infligé une défaite par pénalité contre Kalaâ Sport (0-2) après le récent match qui s'est soldé par un nul vierge (0-0). L'évocation de Kalaâ a porté ses fruits contre une équipe sahélienne qui a aligné Oussama Zarg Layoune alors qu'il était sous le coup d'une suspension.

Résultat, le CSM chute au classement et devra à présent vendre chèrement sa peau pour ne pas s'enliser davantage et vivre les affres d'une fin de saison angoissée. Bref, concrètement, en croisant l'ASA à Msaken, le CSM doit vite se remettre en selle face à un adversaire qui vise le podium à présent. Ce faisant, c'est aussi le cas des Cap-bonnais de Korba qui ambitionnent aussi de monter sur le podium. En embuscade, à l'affût comme on dit, le CSK n'est qu'à trois longueurs des Verts et peut légitimement prétendre à monter en grade si les planètes sont alignées.

L'ESHS vise le podium

Enfin, pour finir cette synthèse d'avant-matchs du groupe A, l'ESHS a un bon coup à jouer au Hamda Laouani, à Kairouan, s'il parvient à battre la JSK dans son fief. En clair, une victoire pourrait hisser l'Espoir sur le podium, coiffant par là même au poteau le CSHL, 3e de rang. Pas évident face à des Aghlabides qui n'ont rien à perdre, certes, mais tout à gagner en sortant le grand jeu, histoire de rappeler que les grands clubs ne meurent jamais.

Kerkennah entend entretenir la dynamique

Enfin, dans le groupe B, deux matchs sont au menu avec le Croissant Chebbien qui reçoit l'impitoyable équipe insulaire de Kerkennah, récent tombeur de l'Espérance Sportive de Tunis en Coupe de Tunisie, et le onze maritime de l'ESJ qui croisera à Djerba l'OSB.

Là, le CS Chebba peut juste prétendre à finir la saison en beauté à termes, soit rester sur le podium, sans plus. Quant à l'ES Jerba, à la réception de Sidi Bouzid, il s'agira de garder le groupe des mal classés à bonne distance, quoique l'OSB ne peut se permettre de dilaper davantage de points, afin de finir la saison sur les rotules et jouer le maintien sur un coup de dés...

Le programme:

Demain:

Groupe A

15h00 : JS Omrane-CS Hammam-Lif. Arbitre : Bassem Belaid

15h00 : AS Oued Ellil-Jendouba Sport. Arbitre : Khaled Gouider

15h00 : CS Korba-ES Radès. Arbitre: Taher Tlich

CS Msake-AS Ariana. Arbitre : Houssem Haj Ali

15h00 : JS Kairouanaise-ES Hammam-Sousse. Arbitre: Fedi Boukhris

Groupe B

15h00 : CS Chebba-OC Kerkenah. Arbitre : Montassar Belarbi

15h00 : ES Jerba-Olympique Sidi Bouzid. Arbitre : Youssef Ben Yahia.