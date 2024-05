Tunisie: Saïed hisse le drapeau tunisien au son de l'hymne national à la piscine Olympique de Rades pour laver l'affront causé au symbole de la Patrie - Le drapeau national flottera toujours plus haut

Hier, dans cette piscine, les honneurs militaires ont été rendus au drapeau national. Pour laver l'affront injustement subi par notre drapeau quand il a été dissimulé par un morceau de tissu, c'est le Président de la République et chef suprême des forces armées qui a témoigné de la considération et du respect exprimés par la Nation tout entière au drapeau. Un drapeau que des braves ont fait le choix de défendre, d'honorer et qui raconte à lui seul des siècles de l'histoire de notre pays.

Un outrage au drapeau tunisien a été commis hier lors des épreuves de la septième édition de l'Open de Tunis Masters de natation qui se déroule à la piscine olympique de Radès à Tunis avec la participation de 20 pays. En effet, en application aveugle des sanctions de l'Agence mondiale antidopage (AMA) à l'égard de la Tunisie en raison de la non-conformité de l'Organisation nationale tunisienne antidopage (Anad), le drapeau tunisien a été couvert et masqué par un morceau de tissu.

La scène a provoqué la colère et l'indignation des Tunisiens qui ont manifesté sur les réseaux sociaux leur mécontentement.

Illico presto, le Chef de l'Etat, Kaïs Saïed, s'est rendu sur place à la piscine olympique de Radès accompagné par une unité du régiment d'honneur de l'armée pour lever l'affront subi par le drapeau national sur son propre sol et rétablir son honneur.

Le Président de la République, a, dans une scène émouvante, hissé le drapeau national alors qu'un détachement du régiment d'honneur jouait l'hymne national dans une riposte forte et émouvante contre les mesures abaissantes et avilissantes de l'Agence mondiale antidopage. Ce fut une leçon de patriotisme longuement applaudie par les présents.

Au cours de cette visite inopinée, le Chef de l'Etat a clairement promis que les fautifs vont payer ce forfait impardonnable qui a porté préjudice au drapeau national pour lequel des martyrs se sont sacrifiés.

Mais comment au moment de le dissimuler, le responsable qui a donné les instructions n'a-t-il pas pensé à tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur pour défendre ce drapeau ?

Car à travers ce drapeau, la patrie incarne tout ce qu'elle a de plus beau : l'engagement, le sacrifice, le service désintéressé, le don de soi, le besoin d'être utile.

Le drapeau national incarne aussi les valeurs les plus nobles de la République : la justice, la protection des plus faibles, la défense de notre beau pays.

Sous le drapeau, des générations entières ont servi la nation et effectué des missions au péril de leur vie en Tunisie et ailleurs avec les Casques bleus et les forces onusiennes.

Et le meilleur moyen de ne pas oublier nos martyrs et de leur rendre hommage est de saluer le drapeau, de veiller sur lui, de le chérir et de le servir, comme ont servi nos soldats, nos patriotes, avec la même force, avec la même conviction.

Le drapeau est l'honneur de la République et tous les Tunisiens sont les forces qui le protègent.

Hier, dans cette piscine, les honneurs militaires lui ont été rendus. C'est le chef suprême des forces armées qui a témoigné de la considération et du respect exprimés par la Nation tout entière au drapeau.

Un drapeau que des braves ont fait le choix de défendre, d'honorer et qui raconte à lui seul des siècles de l'histoire de notre pays. En cet instant, c'est donc la Nation, c'est donc la République, c'est donc la Tunisie entière qui s'inclinent respectueusement devant lui et lui rendent hommage.