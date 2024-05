Tunisie: Saïed ordonne des mesures pénales et administratives

A l'issue de sa visite inopinée à la piscine olympique de Radès, le Président de la République, Kaïs Saïed, a tenu, hier, une réunion au Palais du gouvernement à La Kasbah.

Cité dans un communiqué de la Présidence de la République, le Chef de l'Etat a ordonné de prendre des «mesures pénales et administratives immédiates» sur fond de l'incident du drapeau masqué, soulignant que «celui qui a couvert le drapeau national tunisien (...) doit se rendre compte qu'il a commis un crime odieux contre le peuple tunisien et qu'il ne peut ainsi rester sans nulle sanction ou punition».

«Masquer le drapeau tunisien sur le sol tunisien à la piscine olympique est un crime odieux», a indiqué le Chef de l'Etat. «Tous ceux qui sont impliqués dans ce crime doivent en assumer la responsabilité. Cet acte est une humiliation aux martyrs et à la patrie. Ce drapeau est irrigué par le sang des martyrs depuis des siècles et voilà que quelqu'un ose le masquer. La Tunisie passe avant le Comité olympique et celui qui se jette dans les bras de l'étranger n'a pas de place parmi nous et ceux qui vivent encore avec le souvenir de la Constitution de 2014 et continuent à comploter en Tunisie et à l'étranger sont des ennemis de la patrie», a souligné le Président de la République. «Ce cher drapeau, nous ne pouvons que le laisser flotter très haut en Tunisie et sous tous les cieux pour des générations qui viendront après nous en Tunisie et en prendront soin», a-t-il conclu.

La réunion s'est déroulée en présence du Chef du gouvernement, Ahmed Hachani, de la ministre de la Justice, Leila Jaffel, du ministre de l'Intérieur, Kamel Féki, du ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche, et des directeurs généraux de la sûreté et de la garde nationales. Hier, le Président de la République a effectué une visite inopinée à la piscine olympique de Radès où se déroulent, du 8 au 12 mai, la 7e édition du Tunisian Open Master de natation, avec la participation de 20 pays.