Tunisie: «Du ciel» de Wael Marghni, ce soir au théâtre de l'opéra de Tunis - Au-delà des limites de la gravité

«Du ciel» est une création chorégraphique pour le ballet de l'Opéra de Tunis avec, pour interprètes : Kais Harbaoui, Monaim Khemis, Houssem Eddine Achouri, Hazem Chebbi, Cyrine Kalai, Khouloud Ben Abdallah, Fatma Balti, Sabrina Zehri et Ranim Kefi.

«Comment les individus, en s'unissant, peuvent-ils renforcer leur résilience face aux défis et aux perturbations extérieurs, symbolisés ici par les turbulences venant du ciel ? Quels mécanismes d'unité, de solidarité et de collaboration peuvent être mis en place pour faire face aux imprévus, aux crises et aux menaces extérieures, et comment cette union peut-elle constituer une force protectrice contre les aléas de la vie»?, tels sont les questionnements que s'est posés le danseur et chorégraphe Wael Marghni pour monter une création qui pose un regard sur le monde, l'humain dans un rapport transcendantal entre l'ici et l'ailleurs, ce soir au théâtre de l'Opéra de Tunis.

«Du Ciel» est un spectacle de danse qui repousse les frontières terrestres pour explorer la résistance humaine face à l'adversité céleste. À travers une fusion audacieuse d'expressions artistiques, ce spectacle vous transporte au-delà des limites de la gravité, dans un voyage émotionnel où le mouvement, la musique et la scénographie se marient pour créer une expérience immersive. Les danseurs sont l'expression de la condition humaine, exprimant la résilience innée face aux obstacles venant du ciel.

Cette nouvelle création de Wael Marghni célèbre la force intérieure de l'homme, invitant chaque spectateur à réfléchir sur sa propre capacité à affronter les épreuves de la vie avec grâce et détermination. Des éléments, tels que les forces naturelles, les épreuves cosmiques ou les défis célestes qui impactent la vie humaine sont le centre d'une danse qui aspire à communiquer des émotions, des expériences et des idées abstraites. Ce ciel en est la pièce maîtresse qui suggère une connexion avec quelque chose de plus grand que nous, peut-être la nature, le cosmos ou même des forces spirituelles. Les mouvements et les chorégraphies pourraient refléter la tension, la grâce et la lutte face aux obstacles venant du ciel, créant ainsi une expérience artistique immersive.

