Tunisie: Assemblée générale ordinaire de la FTF - Entre bilan du passé et questions sur l'avenir

L'annulation de l'Assemblée générale élective de la FTF du 11 mai après le rejet des trois listes candidates n'empêche pas la tenue de l'Assemblée générale ordinaire prévue le même jour car les deux assemblées ont des compétences et un ordre du jour différents.

Ne peuvent prendre part au déroulement de l'assemblée ordinaire qui se déroule aujourd'hui que les membres ayant droit au vote (article 13 des Statuts). Ces membres sont les délégués des clubs affiliés pour la saison sportive en cours disputant les compétitions en catégorie seniors de la Ligue 1, de la Ligue 2, des deux Ligues amateurs Niveau 1 et 2, les présidents élus des Ligues nationales et régionales ( alinéa a du paragraphe 2 de l'article 23 des Statuts ). Cette assemblée ne peut avoir lieu que lorsque «la majorité ( plus 50 % ) des délégués représentant les membres ayant droit au vote cités est représentée».

Sinon, elle sera reportée pour un délai de 24 heures avec le même ordre du jour et ses délibérations seraient, dans ce cas, valables et valides quel que soit le nombre des délégués représentés. Pour Mohamed Wassef Jlaïel qui sera président de cette assemblée, ce rendez-vous du 11 mai est une épreuve cruciale pour lui. Il table sur une forte présence des clubs pour montrer qu'il bénéficie encore d'une certaine crédibilité susceptible de faire de lui un élément majeur et incontournable dans toute décision que prendra la Fifa, après le rapport de ses envoyés spéciaux dans les prochains jours, concernant la désignation de prochaines élections ou d'un « Comité de normalisation provisoire».

Un grand écart entre le bilan chiffré positif et la souffrance des clubs

L'atout, que Mohamed Wassef Jlaiel a en main pour essayer d'obtenir un vote de confiance et apparaître de nouveau dans le costume de l'homme du renouveau capable de tourner la page ancienne et d'en ouvrir une autre basée sur une gestion transparente et saine des affaires administratives et financières, sera le rapport d'activités depuis la dernière assemblée générale avec lecture du rapport moral et présentation du bilan financier consolidé et révisé, accompagné du rapport de certification des Commissaires aux comptes.

On aura alors la réponse à ces rumeurs qui parlent de «richesse fictive» de cette fédération qualifiée «d'empire financier» en contradiction avec la réalité des clubs membres qui sont en proie, eux, dans leur immense majorité, à des crises financières aiguës et qui ne doivent leur survie que grâce au bénévolat et aux sacrifices d'une race de présidents et de responsables dévoués en voie de disparition. Cette fois, il ne s'agira pas simplement d'approbation d'un budget écrit sur le papier qui sera présenté et soumis au vote, mais des questions seront et devront être posées pour savoir ce que pourrait proposer concrètement la Fédération à ses associations membres endettées jusqu'au cou, la plupart au bord de la ruine et sous la menace de la mise de la clé sous la porte.

Une fédération de proximité, consciente de tous les maux qui rongent notre football, possédant un vrai projet de redressement et de rénovation, capable de bien tenir les commandes du pouvoir, ce n'est pas un simple jeu de chaises, mais un gros et vaste chantier. Ceux qui se sont bousculés pour être candidats aux élections du 9 mars puis aux élections du 11 mai, heureusement avortées, feraient mieux de bien réfléchir la prochaine fois deux fois avant de s'embarquer dans une course au changement sans hommes compétents et sans projets clairs et convaincants.