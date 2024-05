Tunisie: «Shitana Trail», à Nefza - Plus qu'un événement, une dynamique de promotion

Tout s'est déroulé dans un environnement idyllique fort prisé, alliant ainsi passion et compétition. En fait, de la course nature à la promotion de la région.

Erigé en rendez-vous local à dimension nationale, «Shitana Trail», événement à triple vocation sportive, écologique et socioéconomique, est déjà lancé, hier, dans la région de Nefza, à Béja, au nord-ouest du pays, pour s'étaler sur toute la journée d'aujourd'hui samedi. Plus qu'un événement, une dynamique de promotion.

Ainsi, l'Association Poney Mogods pour le Tourisme (Apmt), créée en 2016, vient, ainsi, inaugurer la 5e édition de sa manifestation, à laquelle prennent part quelque 270 coureurs, athlètes ou amateurs, une quinzaine d'artisans et artisanes voulant promouvoir leurs produits du terroir, et 3.000 visiteurs randonneurs attendus. «Shitana Trail», en référence à la réserve naturelle «Djebel Shitana», est, en quelque sorte, une course nature qui se pratique à pied, au milieu d'un paysage verdoyant et pittoresque, sur de longues distances parsemées de forêts de chênes lièges, falaises escarpées et chemins serpentés.

Projet local, objectif transversal

Tout s'est déroulé dans un environnement idyllique fort prisé, alliant ainsi passion et compétition. D'autant plus que Nefza est une zone forestière riche en faune et flore, offrant également, aux randonneurs et amoureux de la nature, un potentiel éco-touristique durable censé être alternatif à un tourisme balnéaire si classique et excessivement exploité. Plus qu'un événement, «Shitana Trail» est un projet local multidimensionnel qui préside à un véritable objectif transversal, faisant la promotion de toute une région. «Il vise à promouvoir les richesses naturelles et culturelles de la somptueuse région de Nefza, notamment la réserve naturelle de 'Djebel Shitana', celle de 'Djebel Khroufa', le site Ramsar du «Barrage Sidi El Barrak», ainsi que la «Zone Clé pour la Biodiversité' d'Oued Maden», lit-on dans le communiqué de l'Apmt.

Et ce n'est pas tout, ces éditions évènementielles successives auront, alors, à faire de Nefza un pôle d'attractivité dynamique, à même de lui constituer un cadre de vie où il fait bon vivre. Cela étant, l'objectif est aussi «de contribuer à la gestion durable de ses richesses naturelles et culturelles, à travers l'implémentation d'une activité éco-touristique «Trail», la valorisation du savoir-faire traditionnel respectueux de l'environnement et l'appui à l'autonomisation économique des femmes rurales».

Un éco-village artisanal

Deux jours durant, la région vibrera à un rythme de vie exceptionnelle. Volet sportif, cette course en pleine nature destinée aux sportifs professionnels et aux amateurs, sur trois parcours respectivement de 110 km, 60 km et 30 km. A chaque temps de pause, des checkpoints de ravitaillement sont mis à leur disposition, accompagnés d'équipes de secours et de protection pour assurer leur sécurité. A la ligne d'arrivée, les finalistes gagnants seront également récompensés. Selon ses organisateurs, «Shitana Trail» est classé premier en Tunisie et deuxième en Afrique du Nord, en termes de distance, de technicité et de dénivelé.

Sur le plan socioéconomique et culturel, un éco-village installé à ciel ouvert fait valoir un savoir-faire local mêlant gastronomie, produits du terroir et ustensiles traditionnels conçus par les artisans de la région. Un marché local prend également place pour faire découvrir les créations artisanales, ainsi que les saveurs bio du terroir.