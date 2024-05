Congo-Brazzaville: Festival du cinéma européen et africain - Une sélection minutieuse à découvrir

En marge de la célébration du mois de l'Europe du 7 mai au 28 juin, il est organisé le festival du cinéma européen et africain dans l'objectif de proposer un regard croisé culturel et des discussions sur les différentes thématiques que soulèvent les films au programme.

Initié par la délégation de l'Union européenne en partenariat avec l'Institut français du Congo (IFC), le festival du cinéma européen et africain c'est une programmation variée de films, européens et africains, à faire découvrir au public. Dans un format itinérant à travers Brazzaville, Pointe-Noire et Owando, l'événement proposera au public une programmation variée, mêlant comédie et drame, tantôt des regards croisés entre l'Europe et l'Afrique, tantôt des réalités propres à l'un ou à l'autre des continents, parfois pas si différentes.

Fictions ou documentaires de la France en passant par la Suède, l'Allemagne, l'Italie et la Belgique avec des incursions en République démocratique du Congo, au Congo, au Burkina-Faso et au Sénégal..., cette édition se veut également un moyen de découverte et de brassage culturel. Selon, Azaad Mante, responsable Communication à la délégation de l'Union européenne-Congo, chaque séance offrira la possibilité au public d'échanger sur le film avec l'équipe du Ciné-club de l'IFC. Voici les films au programme à Brazzaville. L'entrée est gratuite.

« Iview wie wie ivie » (Précieuse Ivie) de Sarah Blasskiewitz

Après les deux premières projections, le tour reviendra le 14 mai, à l'esplanade de l'ex-Télé Congo, à Bacongo, pour la diffusion du film « Iview wie wie ivie ». De par son apparence, sa couleur de peau foncée et ses cheveux noirs bouclés, Ivie, une jeune afro-germanophone, est souvent interrogée sur ses origines ethniques et s'en trouve frustrée. La rencontre inattendue avec sa demi-soeur Naomi qui veut l'accompagner aux obsèques de leur père africain sera le déclenchement d'une crise identitaire douloureuse mais salutaire.

« Les Trois lascars » de Boubakar Diallo

Comédie d'environ 1h 40 sortie en 2021, ce film raconte l'histoire de trois hommes, lassés de leur vie conjugale, qui décident de partir en virée avec leurs tchizas, communément appelées leurs maîtresses. Or, petit hic : l'avion s'écrase. Les maris sont donc censés être morts, et leurs épouses portent, d'ailleurs, déjà leur deuil. Comment revenir et justifier leurs écarts de conduite ainsi que leurs mensonges ? La projection suivie d'une discussion autour de ce film est prévue le 22 mai à l'esplanade de la télévision nationale à Nkombo, dans l'arrondissement 9, Djiri.

« Mayouya : un film africain sans budget » de Claudia Yoka

Comédie congolaise sortie en 2021 et d'une durée de 1h40 mn, ce long-métrage présente Frédérique, cinéaste qui effectue une demande de financement auprès de sa banque pour son film sur l'excision. Sa demande est refusée mais le directeur de la banque lui fait une proposition indécente : faire d'elle sa maîtresse en lieu et place. Choquée par la proposition, Frédérique décide de déstabiliser le financier. Avec l'aide de son mystérieux ami Jo et de son frère Gérard, Frédérique recrute des femmes aux aptitudes exceptionnelles pour braquer la banque virtuellement... Réussira-t-elle à porter son film sur grand écran ? La projection du film aura lieu le 31 mai au Centre culturel Sony-Labou-Tansi, à Bacongo.

« Les rayures du zèbre » de Benoît Mariage

En projection le 7 juin à l'espace ClassPro culture du photographe Baudoin Mouanda, à Massissia, la fiction belge sortie en 2014 conte l'histoire de José, agent de footballeurs. Sa spécialité : repérer en Afrique des talents prometteurs. En séjour en Côte d'Ivoire, il déniche Yaya, ex-voyou et prodige du ballon rond. Il souhaite l'emmener en Belgique pour en faire un champion. Mais le jeune prodige fait une crise de palu le jour de son test dans un grand club. Malgré tout, José embarque Yaya, convaincu de son potentiel et persuadé que le jeune garçon l'aidera à sortir de la mauvaise passe financière dans laquelle il se trouve...

« Ashkal : l'investigation tunisienne » de Youssef Chebi

Le 11 juin, le festival cinématographique s'invite au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, avec ce thriller policier. Dans un des bâtiments des Jardins de Carthage, quartier de Tunis créé par l'ancien régime mais dont la construction a été brutalement stoppée au début de la révolution, deux flics, Fatma et Batal, découvrent un corps calciné. Alors que les chantiers reprennent peu à peu, ils commencent à se pencher sur ce cas mystérieux. Quand un incident similaire se produit, l'enquête prend un tour déconcertant.

« Augure » de Baloji

Après 15 ans d'absence, Koffi retourne au Congo pour présenter sa femme, enceinte, à sa famille. Considéré comme un sorcier par les siens, il rencontre trois autres personnages qui, comme lui, veulent s'affranchir du poids des croyances et de leur assignation. Seules l'entraide et la réconciliation leur permettront de se détacher de la malédiction qui les touche...

Au programme le 14 juin aux ateliers Sahm, « Augure » a obtenu le prix Une nouvelle voix dans la section « Un certain regard », lors du Festival de Cannes 2023.

« Io capitano » (Moi capitaine) de Matteo Garrone

L'Italie sera le pays à l'honneur à travers ce film lors de la clôture du festival du cinéma européen et africain qui baissera officiellement ses rideaux le 28 juin, à Canal Olympia Poto-Poto.

Animés par un désir ardent de partir pour l'Europe, Seydou et Moussa, deux jeunes sénégalais de 16 ans, quittent leur ville natale pour l'Italie. Mais sur leur chemin les rêves et les espoirs d'une vie meilleure sont très vite anéantis par les dangers de ce périple : l'épuisement, la marche dans le désert, le cynisme des passeurs... Leur seule arme dans cette odyssée restera leur humanité.