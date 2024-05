Congo-Brazzaville: La FAE offre des livres au complexe scolaire la Relève

La Fondation africaine pour l'éducation (FAE) procède à la dotation des écoles en manuels scolaire. Le 8 mai, le tour est revenu au complexe scolaire la Relève de Brazzaville qui a reçu des mains de la présidente de cette fondation, Fatima Beyina Moussa, des livres des élèves en classe de CM2, remis à l'assistant du promoteur de cet établissement scolaire, Baudouin Ongouba.

" C'est vraiment un geste généreux. Nous existons depuis trois ans mais nous n'avons pas encore reçu un geste de ce genre. Franchement, cela nous va droit au coeur et permet à nos apprenants de pouvoir apprendre en toute quiétude. Vous l'avez constaté que les enfants étaient motivés et ils ne voulaient même pas sortir. Nous demandons donc à cette fondation de pouvoir continuer comme ça pour que les élèves congolais apprennent avec plus de sérénité", a confié le directeur des études Serge Marius Mbina.

Ce geste fait suite à la demande que l'établissement avait adressée à la FAE pour équiper sa bibliothèque qui n'existait que de nom.

"La Fondation a été sollicitée par le complexe scolaire la Relève de Brazzaville, et nous avons décidé de répondre de manière favorable à leur demande en leur amenant ces livres. C'est une première étape. Ce sont des livres de l'école primaire mais nous apporterons aussi des livres pour le collège et le lycée", a fait savoir Beyina Moussa.

En effet, l'objectif de la FAE est de créer les conditions d'excellence dans le milieu éducatif au Congo et en Afrique. C'est une fondation qui a été créée au moment où sa présidence envisageait d'ouvrir l'école américaine de Brazzaville. L'idéal c'est de faire que les élèves étudient dans des meilleures conditions comme cela se fait dans des pays nantis.

"Le geste d'aujourd'hui, c'est la contribution que notre fondation essaie de faire envers les écoles locales au Congo. Nous avons déjà commencé ce partenariat avec la mairie de Brazzaville. Nous avons travaillé sur l'école du 15-août 1963 encore appelée Saint Vincent de Poto-Poto. Une école que nous avons modernisée grâce au partenariat public-privé", a déclaré la présidente de la fondation.

Elle a conclu en déclarant: "Nous avons travaillé à la rendre beaucoup plus moderne, et nous avons mis, en partenariat avec Elios Towers, une salle multimédia où les enfants accèdent à l'outil informatique (...) Nous avons reçu ces livres de France et nous avons décidé de les mettre à la disposition des écoles congolaises".

Notons que les livres remis à cet établissement scolaires sont neufs, reçus des partenaires français de la FAE. Ils ont été aussitôt placés dans les rayons permettant ainsi aux élèves de la classe de CM2 de les consulter.