Congo-Kinshasa: Le prix Aurora pour l'éveil de l'humanité 2024 décerné à Denis Mukwege

Le prix Aurora pour l'éveil de l'humanité (Aurora Prize for Awakening Humanity) pour l'année 2024 a été remis au Dr Denis Mukwege. Le prix Nobel de la paix congolais l'a annoncé vendredi 10 mai sur son compte X.

En reconnaissance de son travail courageux et de son dévouement en faveur de l'amélioration des droits de l'homme pour tous, le comité de sélection du prix Aurora a révélé sa décision après s'être concerté au cours d'une séance à huis clos de trois heures. Le lauréat reçoit un prix de 1 000 000 USD et une chance de poursuivre le cycle de dons en soutenant les dirigeants locaux qui aident les personnes dans le besoin.

Au milieu du conflit en cours et des besoins critiques en matière de soins de santé résultant de la guerre, argumente le jury, l'hôpital est devenu l'un des centres de traitement les plus importants au monde pour les survivantes de violences sexuelles en temps de conflit.

« Dr. Mukwege a consacré sa vie non seulement à prendre soin des femmes et des filles souffrant de la brutalité de la violence sexuelle, mais aussi à défendre farouchement leurs droits. Aurora est honorée de soutenir la mission du Dr Mukwege qui consiste à aider ceux qui en ont besoin, à exiger justice pour les victimes de violences sexuelles en temps de guerre et à traduire les auteurs en justice », a déclaré Noubar Afeyan, cofondateur de l'Initiative humanitaire Aurora.

Des arguments avancés

Pour les membres du jury, le Dr Mukwege et son équipe ont aidé à soigner plus de 80 000 survivants de violences sexuelles depuis la création de l'hôpital. L'hôpital soigne non seulement les survivants souffrant de blessures physiques, mais fournit également une aide juridique, une réintégration socio-économique et des services psychosociaux à ses patients.

Selon eux, le Dr Mukwege a déployé des efforts courageux pour accroître la protection des femmes et plaider pour que les responsables de violences sexuelles soient traduits en justice.

Le Dr Mukwege a reçu le prix Nobel de la paix en 2018. Il est aussi détenteur de prix Sakharov, Prix des droits de l'homme des Nations unies, Freedom from Want.

« Dr. Mukwege incarne l'esprit même de l'humanitarisme, plaidant sans relâche pour une société où la violence sexualisée comme arme de guerre est éliminée. Son engagement indéfectible à sortir les survivants du désespoir et à les guider sur la voie d'un avenir meilleur est vraiment émouvant », a déclaré Lord Ara Darzi, président du comité de sélection du prix Aurora et codirecteur de l'Institut d'innovation en santé mondiale à l'Imperial College de Londres.

Solidaire avec les Congolais sous occupation

Denis Mukwege a accepté le Prix Aurora à Los Angeles en l'honneur de toutes les personnes dans le monde qui luttent pour l'égalité des sexes et contre le viol comme arme de guerre. Il a, dans son discours, marqué sa solidarité avec des Congolais qui vivent dans des localités, cités et villes sous occupation des armées étrangères.

« Je voudrais souligner la crise à laquelle mes frères et soeurs Congolais sont encore confrontés aujourd'hui, dans un contexte de guerre d'agression. La région orientale de notre pays est occupée par des milices soutenues par le Rwanda et l'Ouganda voisins. Ces groupes armés violent des femmes et des enfants à un rythme effroyable, massacrent notre peuple en toute impunité et déplacent des millions de personnes, principalement pour pouvoir exporter illégalement nos minerais à leur profit économique », a dénoncé le Dr Denis Mukege.

Et pourtant, regrette-t-il, le monde reste silencieux et continue de collaborer, de fournir de l'aide et de faire des affaires avec ces États et dictatures voisins.

Un travail d'équipe

« Ce prix n'est pas seulement le mien. Il appartient à chaque infirmière, médecin et psychologue qui travaille sans relâche à l'hôpital de Panzi et au-delà. Il revient à tout défenseur de la paix et des droits de l'homme qui croit en un avenir où la justice prévaudra et où la guérison sera accessible à tous », a reconnu Denis Mukwege.

Avec cette reconnaissance, note le gynécologue, l'Initiative Humanitaire Aurora met non seulement en lumière le conflit en cours en République démocratique du Congo, mais suscite également un appel mondial à l'action.

Du prix

Le prix Aurora pour l'éveil de l'humanité est une récompense internationale décernée pour un engagement humanitaire. Il permet la reconnaissance et l'expression de la gratitude envers les individus courageux ou les organisations qui ont une influence sur la préservation de la vie humaine et le progrès de causes humanitaires.

Ce prix est décerné en mémoire du génocide arménien et pour exprimer une reconnaissance envers leurs sauveurs. Pour cette raison, depuis le 24 avril 2016, la cérémonie de remise se tient chaque année à Erevan en Arménie. Au nom des survivants du génocide arménien et en reconnaissance envers leurs sauveurs, un lauréat du Prix Aurora est honoré par une récompense d'un million de dollars, ce qui lui donne une occasion unique de poursuivre le cycle des dons et de soutenir les organisations qui aident les personnes dans le besoin.

Le nom Aurora a été choisi pour honorer la mémoire d'Aurora Mardiganian, qui fut témoin des horreurs du génocide arménien et révéla au monde l'histoire de sa survie afin de faire prendre conscience des atrocités de 1915.