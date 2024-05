Ethiopie: Le projet Nejashi Zero Zero contribue à faire connaître au monde l'histoire ancienne du pays

<strong>Addis Ababa — Le projet de village zéro zéro de Nejashi servira d'instrument important pour promouvoir l'histoire ancienne de l'Éthiopie dans le monde, a fait remarquer un historien, le professeur Adam Kamil.

Le projet de village Nejashi Zero Zero, qui vise à construire un village global dans la ville de Nejashi, dans la région du Tigré, a été dévoilé mardi à l'hôtel Sheraton d'Addis-Abeba.

Le village touristique comprendra des sous-projets, tels qu'un musée, un hôtel, une institution de recherche, des installations sanitaires et sportives.

Le professeur Adam Kamil a déclaré à l'ENA qu'Al-Nejashi représentait non seulement l'histoire de l'Éthiopie, mais aussi celle des musulmans du monde entier.

Le roi Nejashi a joué un rôle crucial dans l'existence de la religion islamique en offrant un refuge aux disciples du prophète Mahomet qui avaient fui les persécutions au début de l'islam. Dans l'histoire de l'islam, il s'agit de la première hijra, ou migration.

Le professeur Adem a déclaré que l'idée de construire un village mondial dans la ville de Nejashi, dans la région du Tigré, est une fierté pour l'Éthiopie, soulignant la nécessité d'impliquer tous les Éthiopiens, tant dans le pays qu'à l'étranger, de diverses manières, dans la réalisation de cet important projet.

Le professeur a également mentionné que le prophète Mahomet avait attesté du statut de l'Éthiopie en tant que terre de vérité et de paix, et que les migrants musulmans jouissaient en Éthiopie d'une paix qu'ils avaient perdue dans leur ville d'origine.

À cet égard, il a déclaré que la construction du projet de village "Nejashi Zero Zero" contribuait à promouvoir l'histoire ancienne de l'Éthiopie et ses valeurs de fraternité accrue dans le monde entier.

Nejashi est synonyme d'islam, car c'est là qu'a eu lieu la première implantation musulmane au monde, au VIIe siècle.

L'idée de nommer le projet Nejashi Zero Zero indique l'origine et le lieu de l'histoire de la naissance de l'islam en Éthiopie.

Le projet sera mis en oeuvre par le Conseil suprême des affaires islamiques éthiopiennes, le Conseil suprême des affaires islamiques de la région du Tigré et l'Initiative de reconstruction et de développement du roi Nejashi (ARDI).