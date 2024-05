Ethiopie: Le pays et Djibouti reprennent la gestion du chemin de fer Éthio-Djibouti par une société chinoise

<strong>Addis Ababa — La Chinese Railway Construction Corporation (CRCC) a officiellement transféré la responsabilité de la gestion du chemin de fer Ethio-Djibouti aux gouvernements d'Éthiopie et de Djibouti lors d'une cérémonie qui s'est tenue aujourd'hui à Addis-Abeba.

Au cours des six dernières années, la CRCC a assuré la gestion du chemin de fer Ethio-Djibouti en collaboration avec les gouvernements de l'Éthiopie et de Djibouti dans le cadre de l'initiative chinoise Belt and Road.

L'initiative Belt and Road est une stratégie globale de développement des infrastructures adoptée par le gouvernement chinois en 2013 pour relier l'Asie à l'Afrique et à l'Europe via des réseaux terrestres et maritimes dans le but d'améliorer l'intégration régionale, d'accroître les échanges commerciaux et de stimuler la croissance économique.

Le chemin de fer Ethio-Djibouti est l'un des nombreux projets de développement de l'initiative qui a été mis en service en janvier 2018.

D'une longueur totale de plus de 750 kilomètres, le chemin de fer qui part d'Addis-Abeba, la capitale de l'Éthiopie à l'ouest, et se termine dans le port de Djibouti à l'est, est le premier projet de chemin de fer électrifié en Afrique.

Le directeur exécutif du chemin de fer Ethio-Djibouti, Abdi Zanbadi, a reçu aujourd'hui les clés du train Ethio-Djibouti des mains du directeur général du bureau de la CRCC, marquant ainsi le début de la gestion conjointe du chemin de fer Ethio-Djibouti.

%

Un grand nombre de représentants des gouvernements éthiopien, djiboutien et chinois, dont le président de la Chambre des représentants du peuple éthiopien, Tagesse Chafo, ont assisté à l'événement.

À cette occasion, le ministre djiboutien des transports, des infrastructures et de l'équipement, Hassan Hamad, s'est engagé à poursuivre le partenariat de développement avec l'Éthiopie.

"Aujourd'hui, nous célébrons le transfert officiel de cette responsabilité à nos gouvernements... En prenant en charge la gestion de ce réseau ferroviaire, nos gouvernements s'engagent à contribuer à la voie de l'excellence et de l'innovation".

Il a assuré que cette infrastructure continue à servir nos intérêts communs, à promouvoir le développement durable et à renforcer notre partenariat stratégique.

Soulignant l'importance des chemins de fer dans le domaine économique et l'intégration régionale des deux pays et de la région, le ministre a indiqué que "ce chemin de fer est un symbole de coopération et de progrès et un moteur pour notre développement économique et l'intégration régionale".

Pour sa part, le directeur exécutif du chemin de fer Ethio-Djibouti, Abdi Zenabi, a appelé à davantage de partenariats pour établir d'autres chemins de fer dans la région.

"Alors que nous célébrons aujourd'hui, regardons vers l'avenir. Imaginons un réseau de chemins de fer traversant notre région, nous reliant non seulement physiquement, mais aussi culturellement et socialement".

M. Abdi a souligné le rôle important joué par le projet dans le domaine des transports. "Le chemin de fer Éthiopie-Djibouti est bien plus que des rails et des locomotives. C'est un symbole de coopération, d'amitié et d'aspirations partagées".

Conçu avec précision et dévouement, il s'étend sur une distance de plus de 750 kilomètres, reliant l'arrière-pays éthiopien à la ville de Djibouti. "Ce chemin de fer côtier stratégique a transformé la façon dont les marchandises circulent entre nos deux pays, en réduisant les temps de transit et en augmentant les opportunités commerciales", a expliqué le directeur exécutif.

Il a énuméré les avantages tirés de l'exploitation du chemin de fer dans la région : "Il a ouvert de nouveaux marchés, attiré des investissements et créé des opportunités d'emploi pour nos populations. Le transport efficace des marchandises - qu'il s'agisse de produits agricoles, de produits manufacturés ou de minéraux - a revitalisé nos économies".

Le directeur général du bureau de la CRCC, Peng Danyang, a souligné le rôle pionnier du chemin de fer dans le renforcement du développement régional.

"Le chemin de fer Éthio-Djibouti est à la tête du développement régional. Depuis les opérations commerciales en 2018, le chemin de fer a exploité 2 500 trains de passagers avec un volume de passagers de 68 000."

Au cours des six dernières années, le taux annuel moyen d'augmentation des transports a atteint 39 %, a-t-il ajouté.

La société a joué un rôle dans la formation d'experts et de professionnels pour assumer la responsabilité de l'autogestion locale. "Au cours des six dernières années, 2 840 personnes ont été formées et certifiées, ce qui a permis de localiser toutes les professions ferroviaires dans le domaine de l'exploitation du matériel roulant, de la maintenance et de la sécurité.