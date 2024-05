Ile Maurice: Fotaflex révolutionne la maintenance industrielle avec son atelier mobile

Fotaflex, spécialiste de la maintenance industrielle à Maurice, a introduit une innovation sans précédent, à savoir, un atelier mobile dans un conteneur de 20 pieds. Ce dispositif peut être déployé directement sur le site où les interventions sont nécessaires. Le lancement a eu lieu le 3 mai, à la centrale thermique d'Omnicane à La Baraque, L'Escalier.

L'achat de cet atelier mobile, en mars 2023, représente un tournant pour Fotaflex. Aujourd'hui parfaitement équipé, il permet à l'équipe technique de proposer des solutions sur mesure, en conformité aux normes réglementaires et industrielles. Ce dispositif offre une flexibilité et une efficacité inégalées, réduisant considérablement les délais et les coûts associés aux déplacements entre le site client et l'atelier principal à Mon-Loisir.

Selon Bruneau Lutchmoodoo, directeur général de Fotaflex, cette initiative répond à une volonté de fournir à la clientèle une proposition de valeur novatrice et orientée vers l'avenir. Autrefois, les centrales thermiques devaient faire appel à des compétences étrangères pour ce type de maintenance, mais avec cet atelier mobile, Fotaflex offre une alternative locale et hautement compétente.

La maintenance des soupapes de sûreté revêt une importance capitale pour les installations industrielles, prolongeant leur durée de vie et assurant leur bon fonctionnement dans des conditions souvent difficiles. Grâce à l'expertise de Fotaflex, les interventions peuvent s'effectuer sans interruption des opérations, minimisant ainsi les pertes de production.

De plus, Fotaflex aide les entreprises à optimiser leur politique de maintenance en détectant les problèmes potentiels à l'avance grâce à des tests et des calibrations effectués pendant la production. Cette approche proactive renforce la rentabilité pour les clients, leur évitant des pannes coûteuses et maximisant leur efficacité opérationnelle.

L'équipe de Fotaflex à la centrale thermique d'Omnicane comprend le manager opérationnel, Almonso César, le responsable de production, Ricardo Valayoodum, et le technicien de maintenance, Cédric Malepa. Fotaflex compte parmi sa clientèle plusieurs centrales thermiques, ainsi que des usines dans l'industrie agro-alimentaire.