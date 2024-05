Ile Maurice: Wesley Lacharmante écope de 37 ans de prison

Jonovan Wesley Lacharmante, 29 ans, a plaidé coupable pour avoir assassiné Eric Sophie, 47 ans, de plusieurs coups de sabre le 24 avril 2018 à Bois-d'Oiseaux. Le juge Luchmyparsad Aujayeb lui a infligé, jeudi, une peine de 37 ans de servitude pénale.

Les familles de l'accusé et de la victime vivent à environ 500 mètres à Bechard Lane et rue Sophie à Bois-d'Oiseaux. Le 23 avril 2018, la victime, l'accusé et un dénommé Jason Gateaux sont allés chez l'accusé pour prendre un verre. Puis, ils se sont rendus chez Jason Gateaux, qui habite chez son frère, le chanteur Blakkayo, et ils ont pris quelques verres de boissons alcoolisées.

Le chanteur est allé dormir. Les trois autres ont ensuite quitté la maison. À un certain moment, un incident a éclaté entre Jason Gateaux et la victime. L'accusé est intervenu pour calmer les esprits. Par la suite, chacun est rentré chez lui. Le lendemain matin, Jason Gateaux a rencontré l'accusé et l'a informé que la sacoche du chanteur Blakkayo avait disparu. Ils ont décidé d'interroger Eric Sophie et se sont rendus chez lui, mais il n'y était pas. En route, ils ont fait escale à la boutique et le boutiquier les a informés qu'une dénommée Maita Dumas les cherchait car, a-t-elle dit, ils avaient volé des articles chez elle.

Jason Gateaux et Wesley Lacharmante se sont rendus chez Dumas. L'accusé a assuré à Maita Dumas que Jason Gateaux et lui-même n'avaient rien volé chez elle. Cette dernière a indiqué que c'est Eric Sophie qui le lui avait dit.

Eric Sophie a raconté au chanteur Blakkayo que Jason Gateaux et l'accusé avaient volé la sacoche. L'accusé était en colère, a saisi un sabre et s'est ensuite rendu à la maison de Blakkayo pour attendre la victime pendant 15 minutes. Mais la victime n'a pas donné signe de vie.

Wesley Lacharmante est retourné chez les Dumas. La victime y était. Sans crier gare, il lui a infligé plusieurs coups de sabre. Ce dernier a saigné abondamment. Le SAMU est arrivé sur place et l'a transporté à l'hôpital où l'on a constaté son décès. L'accusé a été arrêté peu après et traduit aux Assises.