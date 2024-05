Ile Maurice: Les dépenses publiques et la santé au menu des questions

Plusieurs sujets d'actualité seront abordés durant le Prime Minister's Question Time et la tranche allouée aux questions parlementaires. D'abord, Osman Mahomed et Reza Uteem, respectivement député du Parti travailliste et du Mouvement militant mauricien, s'intéresseront à l'occupation du Port-Louis Tennis Club au Champ-de-Mars par People's Turf PLC. Sur le plan de la santé, l'autre député de Port-Louis, Farhad Aumeer, souhaite savoir si le ministère de la Santé a conçu un plan de dératisation dans des endroits sensibles comme les gares et marchés avec la prolifération de la leptospirose. Son colistier, Osman Mahomed, veut connaître le nombre de cas enregistrés, les régions concernées et les mesures prises pour éradiquer cette maladie. Karen Foo Kune aura également une question sur la leptospirose.

La pandémie de Covid-19 est loin derrière nous, mais l'opposition n'oublie pas les dépenses effectuées par le gouvernement. Arvin Boolell reviendra avec une question sur le Covid Fund et une autre sur les procès-verbaux du comité ayant approuvé des dépenses sous l'Emergency Procurement. Reza Uteem posera, lui, une question sur l'achat d'un million de comprimés de Molnupiravir à Rs 79,92 l'unité. Toujours sur les dépenses des fonds publics, Ehsan Juman interrogera sur les frais légaux payés par la State Trading Corporation. À l'Attorney General, Maneesh Gobin, il demandera de divulguer les frais des hommes de loi payés par le gouvernement dans l'arbitrage opposant l'État mauricien à Patel Engineering Ltd. Pour sa part, Fabrice David adressera une question au ministre Joe Lesjongard sur les factures d'électricité toujours impayées par Metro Express Ltd.

De son côté, Aadil Ameer Meea posera une question sur l'état financier des différentes municipalités et voudra savoir si leurs comptes sont dans le rouge. Son collègue de parti, Deven Nagalingum, s'intéressera aux réunions du comité mis sur pied par le gouvernement pour se pencher sur les amendements à la Local Government Act. Le gouvernement avait donné comme prétexte des amendements à cette loi pour renvoyer les élections municipales.

Le leader du Parti mauricien social démocrate, Xavier-Luc Duval, s'intéressera au nombre d'applications reçues pour la tenue de concerts musicaux depuis décembre 2023 et il voudra aussi savoir combien ont été rejetées, tandis que Franco Quirin voudra savoir pour quelle raison le Jamrock Reggae Festival, prévu pour le 4 mai, a été annulé. L'enregistrement des cartes SIM figure parmi les questions de Patrice Armance. Il voudrait obtenir des informations sur le mode d'enregistrement dans les différents ministères et corps parapublics.

Sur le plan éducatif, Mahend Gungapersad cherche à avoir combien, des 286 établissements éducatifs du ministère, détiennent un Fire Certificate. Concernant les examens du School Certificate, ce député veut connaître le nombre d'étudiants ayant décroché trois credits, quatre credits et cinq credits, chaque année, depuis 2015. Le leader du Rassemblement National, Nando Bodha, souhaite connaître le nombre d'élèves qui prendront part une deuxième fois aux examens du School Certificate cette année et la somme que les parents auront à dépenser. Arianne Navarre-Marie posera une question sur les maternelles qui ont été fermées dans la région de Pointe-aux-Sables à la suite d'un ordre du ministre de l'Égalité des genres.

Par ailleurs, Arvin Boolell cherchera à savoir pour quelle raison le gouvernement a décidé de ne pas autoriser les trams de métro à circuler dans la matinée du 1eᣴ-Mai. La députée Stéphanie Anquetil posera une question sur le plan directeur du Morne Cultural Landscape World Heritage et une autre sur le service offert dans les centres de refuges pendant les calamités. Nous avons tenté d'obtenir les questions de Richard Duval et de Khushal Lobine, les deux députés de Nouveaux Démocrates, mais ils étaient indisponibles.