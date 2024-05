Ile Maurice: La poursuite objecte à la contestation du procès contre un couple

Le 5 juin est la date fixée par la cour intermédiaire pour entendre les débats sur la motion du couple Veenayegee et Marc Adelaïde Tranquille ayant trait au meurtre de Kamlesh Kumar, un ouvrier indien de 37 ans, employé de Samlo à Dubreuil, dont le cadavre calciné avait été retrouvé dans un champ de canne à Saint-Félix en octobre 2018. Et cela, après que le représentant du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) a objecté, lundi, à la motion de la défense, Me Somanand Adheen, qui a soulevé un point de droit à l'effet que l'accusation de complot ne peut être retenue contre un mari et sa femme.

En effet, Me Adheen a fait valoir que selon la loi, un mari et sa femme sont considérés comme une seule et même personne et que l'accusation de conspiration, qui se fait à deux ou avec un nombre supérieur de personnes, ne peut tenir la route si le couple est considéré comme une seule personne.

Le couple Tranquille est accusé d'avoir ourdi un complot, le 27 octobre 2018, dans le but de blesser Kamlesh Kumar. Pour rappel, ce sont des traces de sang sur le véhicule de Marc Adélaïde Tranquille qui l'ont trahi. Il a été arrêté en 2018. Cet entrepreneur de Pointe-aux-Sables, âgé à l'époque de 33 ans, a d'abord nié son implication dans le meurtre de Kamlesh Kumar pour ensuite passer aux aveux, reconnaissant avoir tué cet Indien. Le 4x4 du suspect, saisi par la police, a subi le test Bluestar, qui a permis de déceler des projections de sang.

Kamlesh Kumar, qui vivait dans le dortoir de Samlo à Dubreuil, était porté manquant avant que son corps calciné ne soit retrouvé à St-Félix. L'autopsie pratiquée par le Dr Prem Chamane, médecin légiste, avait révélé que la victime avait été égorgée avant d'être brûlée.