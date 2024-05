Sénégal: Ligue 1 (23ème journée) - Teungueth FC lance le dernier sprint pour le titre

Le championnat national Ligue 1 entre ce week-end à sa 23e journée. A quatre journées de l'épilogue, cette journée s'annonce cruciale dans la course pour le titre mais aussi pour le maintien pour bon nombre d'équipes au coude à coude dans le classement. Au sortir d'une lourde défaite, le leader Teungueth accueille le Casa Sport, première non relégable. Il engage en même temps un duel avec son dauphin du Jaraaf qui va défier ce lundi, au stade Caroline Faye, le stade de Mbour.

Les paris restent ouverts pour le titre de champion. A quatre journées de la fin du championnat, les équipes engagent les dernières foulées pour le titre. Le duel qui oppose Teungueth FC au Casa Sports, premier non relégable sera l'une des attractions de cette 23e journée. Une rencontre cruciale pour les deux équipes. Au sortir d'une lourde défaite face au Jaraaf, Teungueth FC abordera un tournant décisif. Les Rufisquois tenteront sur leur pelouse du stade Ngalandou Diouf pour redresser la barre et foncer vers l'objectif.

Il ne s'agit rien d'autre que de rassurer leurs supporters et conforte l'avance sur son concurrent du moment le Jaraaf. Les Rufisquois savent de quoi tenir et savent que cette confrontation contre le Casa sports sera loin d'être une partie de plaisir. Sachant que les Ziguinchorois qui occupent la position de première équipe non relégable, vont jouer leur va-tout pour pouvoir se dégager de leur position. Le Jaraaf aura également une oreille attentive sur le match des Rufisquois. Après ce probant et large succès face au leader, les «Vert et Blanc» ont sans conteste réussi le coup parfait et ont de bonnes raisons de croire au sacre. Même si la réserve déposée par le Stade de Mbour sur une licence frauduleuse lors du match aller a fini de les rattraper.

La Ligue Pro qui a tranché a ainsi décidé d'amputer un point aux Dakarois. Avec le déplacement qu'il effectue au Stade Caroline Faye, le Jaraaf aura face au Stade de Mbour, un impérieux objectif de décrocher les trois points lui pour mettre encore la pression sur Teungueth FC. Ce match a été programmé ce lundi 13 mai en raison du tournoi de lutte traditionnelle dotée du drapeau chef de l'Etat prévu ce week-end au stade Caroline Faye. S'ils se sont dégagés de la zone de relégation, les Stadistes savent que la bataille pour le maintien n'aura pas de répit jusqu'à la fin. Avec seulement 5 points de la lanterne rouge Diambars, les Mbourois vont batailler ferme pour assurer le maintien.

Ralenti de la course depuis deux journées, Guédiawaye FC (3e, 36 pts) sera à la relance au stade Amadou Barry, où il va accueillir Dakar Sacré-Coeur (4e, 33 pts), son concurrent direct pour le podium. La lutte pour le maintien entre dans une phase cruciale pour les autres équipes. Ce sera le cas pour la Linguère de Saint-Louis qui, au retour d'une déconvenue face à Dakar Sacré-Coeur (4-0), tentera de se relancer face à Diambars, lanterne rouge (14e, 18 pts) qu'elle recevra au stade Mawade Wade. L'US Ouakam (11e, 23 pts) n'est pas plus lotie. A 4 points de la première équipe relégable, les promus ouakamois ont aussi une obligation de résultat positif à l'heure de croiser sur la pelouse du stade municipal de Ngor, l'US Gorée (7e, 30 pts).

Premier relégable, Jamono Fatick (13e, 19 pts) affrontera à domicile la Sonacois (6e, 31pts). Après deux défaites, les Fatickois, quant à eux, sont attendus par leurs supporters au stade Masséne Séne de Fatick. Conscients qu'un nouveau revers les rapprocherait tout bonnement de la relégation. Le duel Génération foot-As Pikine qui clôture la 23e journée est également prévu ce lundi. Les Académiciens qui pointent à la 8e place (25 pts) seront en quête de points pour maximiser leurs chances de maintien. Ce sera face à l'AS Pikine (5e, 31 pts) qu'ils accueillent au stade Lat Dior.

Programme 23e journée

Samedi 11 mai 2024

Stade Ngalandou Diouf

17h 00 : Teungueth FC- Casa Sports

Stade Massène Sène

17 h 00 : Jamono Fatick-Sonacos

Dimanche 12 mai

17 h 00 : Guédiawaye FC-Dakar Sacré-Coeur

Stade municipal de Ngor

17 h 00 : US Ouakam-US Gorée

Stade Mawade Wade

17 h 00 : Linguère-Diambars FC

Lundi 13 mai

Au stade Lat Dior

17 h 00 : Génération Foot -AS Pikine

Stade Caroline Faye

17 h 00 : Stade de Mbour- Jaraaf