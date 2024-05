Congo-Brazzaville: Réforme de l'Etat - Le pays assuré de l'assistance technique du Pnud

Le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) a contribué à l'élaboration d'un programme national relatif à l'amélioration de la gouvernance publique validé récemment. L'agence onusienne est disposée à accompagner le gouvernement congolais à mettre en oeuvre cette feuille de route de la réforme.

L'évolution de l'agenda de la réforme de l'État et des perspectives de l'opérationnalisation du programme restent le principal sujet des discussions entre le gouvernement congolais et son partenaire du Pnud. Au cours de la rencontre consacrée à cette question, le 10 mai à Brazzaville, le ministre chargé de la Réforme de l'Etat, Luc Joseph Okio, et la représentante résidente du Pnud au Congo, Adama Dian Barry, ont évoqué l'assistance technique que compte poursuivre l'agence onusienne et la possibilité d'impliquer les autres ministères sectoriels dans le but d'accélérer le processus de la réforme.

Cette option nécessite que les deux partenaires puissent mettre en application les textes requis pour l'opérationnalisation du programme, y compris les différents mécanismes qui vont favoriser l'effectivité de la réforme. Hormis la modernisation de l'administration via la digitalisation, Pnud et gouvernement s'accordent à oeuvrer pour une meilleure gouvernance du secteur financier, budgétaire, ainsi que pour la qualité des services de l'Etat et tout ce qui est lié au manuel de procédure en vue de réduire les délais de prestation des services publics.

Le dispositif de coordination du programme porté par le ministère de tutelle, d'après Adama Dian Barry, devra être fonctionnel pour veiller à l'exécution efficace de la feuille de route. « Nous allons accompagner le pays au moyen de l'assistance technique ou des expertises. Il s'agit de l'aider à la réussite des réformes annoncées dans un délai court. L'assistance technique attendue devrait permettre au ministère en charge de la Réforme de l'Etat de disposer des outils nécessaires à la modernisation des administrations publiques parmi le dispositif de coordination de l'ensemble des acteurs impliqués », a-t-elle assuré.

Le système national de suivi-évaluation, dont le rapport diagnostic a été approuvé récemment, est considéré comme un levier essentiel pour renforcer la transparence, l'efficacité, la redevabilité et la responsabilité en matière de gouvernance publique au Congo. Le nouveau programme de renforcement des capacités contribuera à vulgariser la culture de suivi-évaluation, la gestion axée sur les résultats, la bonne pratique administrative à tous les niveaux.