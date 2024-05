Congo-Brazzaville: Œuvre philanthropique - Zonta club de Pointe-Noire assiste les détenues à la maison d'arrêt

Un don d'ustensiles de cuisine et d'autres objets d'utilisation courante a été remis par l'organisation non gouvernementale Zonta club de Pointe-Noire Telema, le 10 mai, aux femmes incarcérées à la maison d'arrêt.

Le don répond aux doléances exprimées il y a quelques jours par les femmes détenues à la maison d'arrêt de Pointe-Noire, lors de la visite des membres de Zonta international dans cette structure pénitentiaire. « Ce don a été rendu possible grâce à la générosité des magasins Orca qui nous ont gracieusement offert tous ces objets de cuisine que vous avez souhaité avoir. Ce ne sera certainement pas le dernier geste que nous vous faisons, d'autres vont suivre, bien entendu, en fonction des moyens à notre disposition. Nous allons également déployer le programme de réinsertion sociale que nous avons prévu pour vous », a dit Me Gervie Philippe Bassintsa, présidente de Zonta club de Pointe-Noire Telema, en remettant le don.

Ce geste a été loué par M. Maba, un des responsables de la maison d'arrêt ainsi que la doyenne des femmes détenues qui a remercié très vivement les donatrices.

Signalons que Zonta international est une organisation non gouvernementale, apolitique et non confessionnelle qui oeuvre à l'avancement du statut de la femme dans tous les domaines. Créée au début du XXe siècle à Buffalo, Etat de New York, aux Etats-Unis, cette organisation envisage un monde où les droits des femmes sont reconnus et où chacune d'elle est capable d'atteindre son potentiel. Dans un tel monde, les femmes ont accès à toutes les ressources et sont représentées dans les postes de décision sur un même pied d'égalité que les hommes. Les membres de Zonta club de Pointe-Noire ont été installés officiellement le 13 avril. L'éducation, le social et la santé figurent au centre de leurs priorités.