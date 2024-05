Maroc: SIEL - Atelier artistique au profit des enfants participants au programme éducatif 'je dessine mon patrimoine' de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat

Rabat — La Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, a organisé, samedi à Rabat, un atelier artistique au profit des enfants participants aux programme éducatif "je dessine mon patrimoine", dans le cadre de la 29e édition du Salon International de l'Édition et du Livre (SIEL).

Initié en partenariat avec le ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l'UNESCO et autres partenaires, cet atelier collectif a regroupé plus de 100 enfants cible de ce programme dans l'objectif de les sensibiliser au patrimoine par l'éducation culturelle et artistique.

Cette édition est caractérisée par l'organisation d'un voyage éducatif par la Fondation au profit des écoliers de Taroudant à Rabat pour participer à l'atelier collectif aux côtés de leurs pairs de Rabat, suite au lancement pour la première fois de ses programmes éducatifs à Taroudant "Je découvre mon patrimoine- Taroudant" et "Je dessine mon patrimoine- Taroudant", a déclaré à la MAP Mouna Belbekri, responsable des programmes éducatifs à la Fondation.

Cette initiative intervient après le séisme d'Al Haouz pour sensibiliser les plus jeunes à l'importance de la sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel, a-t-elle précisé, faisant savoir que dans le cadre de ce programme, des visites guidées seront organisées aux profit de ces enfants, sous la supervision de conservateurs de sites et monuments historiques de la capitale du Royaume.

Dans le cadre du programme "je dessine mon patrimoine", les artistes en herbe sont tout d'abord sensibilisés au patrimoine par des travaux de recherche en classe et sont ensuite encadrés par des inspecteurs et enseignants en arts plastiques, avant d'exposer leurs réalisations sur le site web de la Fondation.

A noter que la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat oeuvre à mobiliser activement experts et acteurs publics et privés afin de perpétuer et transmettre les valeurs historiques, architecturales, artistiques, paysagères, matérielles et immatérielles du patrimoine culturel de la capitale du Royaume.