Burkina Faso: Euphrasie Yao dédicace un ouvrage impactant sur « Comment naissent les étoiles »

C'est le deuxième du genre d'Euphrasie Kouassi Yao, Coordonnatrice du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire (Cocofci), Titulaire de la Chaire Unesco « Eau, Femmes et Pouvoir de Décision » par ailleurs Conseillère Genre du Premier ministre ivoirien, ministre des Sports et du Cadre de vie.

Après son premier ouvrage « Les secrets d'une aventure : celle qu'on n'attendait pas au sommet » (Editions Cerap), ouvrage de développement personnel et professionnel qui retrace son parcours professionnel, instruit sur sa vie familiale, ses difficultés rencontrées, ses stratégies et procédées utilisées pour les surmonter, elle vient de sortir aux Editions L'harmattan : « Comment naissent les étoiles ». La dédicace a eu lieu, le 10 mai à Abidjan-Cocody en présence de nombreuses personnalités dont des ambassadeurs et des chefs d'entreprises.

Co-écrite par Guri Charlotte Wiggen, spécialiste des questions de Genre et de développement travaillant pour une variété de journaux, magazines et publications en ligne, sur les questions du Genre, de l'environnement, du développement et de la sécurité, cette oeuvre dont la préface a été à la solde de la directrice de la distribution, du marketing et de la commercialisation de TV5Monde, Dénise Epoté est un véritable recueil d'histoire palpitantes. Qui met en lumière le succès de quatorze personnes membres du Compendium parmi lesquelles figure un homme.

Ces différentes personnalités, à travers des témoignages sur leur parcours divers, montrent dans les lignes de l'oeuvre que le Cocofci est un puissant outil de développement personnel, de promotion du genre mais surtout un véritable pont entre les guerres et la paix.

Lors de la dédicace de ce chef-d'oeuvre, la Titulaire de la Chaire Unesco a fait savoir qu'il est un canal par lequel elle met en lumière des personnes façonnées par le Cocofci pour faire d'elles de leaders dans divers secteurs d'activités ou leurs domaines de prédilection. « Cet ouvrage montre la diversité des étoiles. Tu peux être du niveau primaire et devenir député ou maire comme c'est le cas de Marie Noëlle Tano Boni Ekponon, ancienne député et maire de Gueyo dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire », précise-t-elle.

Euphrasie Kouassi Yao indique également que comme témoignages capables de galvaniser les lecteurs qui sombrent dans le désespoir, ils trouveront l'histoire de Mossia ; une jeune fille sans appuis n'appartenant à aucun réseau jusqu'à ce qu'elle intègre le compendium pour se démarquer. Poursuivant, elle indique dans son oeuvre que le Cocofci, c'est également un mécanisme d'éveil de conscience qui a permis à des filles dont certaines témoignent dans l'ouvre, de renoncer à la traversée de la méditerranée pour l'occident. Ceci, « grâce à l'espoir que nous donnons à tout le monde au Cocofci ».

En revanche, précise l'ancienne ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, de par le livre, le lecteur peut se rendre compte qu'il peut rentrer de l'occident et être recruté à un poste de responsabilité comme c'est le cas d'Antoinette Botti, actuelle Consul honoraire de la Norvège en Côte d'Ivoire. En gros pour elle, on ne vient pas au Compendium lorsqu'on est leader mais plutôt pour apprendre à l'être et être une étoile.