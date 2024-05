Sénégal: Le troisième Festival du livre et de la littérature de Dakar s'ouvre le 29 mai, selon son président

Dakar — "Le livre, mémoire des civilisations" est le thème de la troisième édition du Festival international du livre et de la littérature de Dakar (FILID) et se tiendra du 29 mai au 1er juin, a annoncé vendredi son directeur, Abdoulaye Fodé Ndione.

"Le thème de cette année est très porteur car, tel que stipulé dans mémoire des civilisations, le livre constitue un lieu de mémoire. C'est aussi un trésor qui accumule des années de civilisation, un repère qui permet d'aller visiter le passé et même parfois de prédire le futur", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse.

Déclinant les axes majeurs de l'édition 2024 du festival, M. Ndione a fait savoir que sa particularité réside dans l'intégration des établissements scolaires qui seront à l'honneur, notamment Les cours Sainte Marie de Hann, le lycée John Fitzgerald Kennedy et l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Des tables rondes, ateliers d'écriture, échanges et concours littéraire, ainsi que des expositions et récitals de poésie seront au menu de l'évènement, a-t-il signalé non sans assuré qu'un concours de poésie sera organisé dans les deux établissements invités où deux lauréats seront retenus dans chacun d'eux.

Les lauréats des "Prix Annette Mbaye d'Ernevilles de la poésie, "Prix Abdoulaye Racine Senghor du roman sénégalais" et du "Prix Cheikh Hamidou Kane du roman" seront dévoilés pendant le festival.

le directeur du festival a en même temps indiqué que l'inclusion des établissements et de l'université Cheikh Anta Diop, "sert de test" pour voir comment élargir le festival sur l'étendue du territoire sénégalais pour la quatrième édition. Il décrit le FILID comme un "lieu de rencontre qui nourrit la production".

De son point de vue, "ces rencontres d'échanges fructueux et productifs, visent à connecter le trio écrivains, éditeurs et lecteurs, notamment les élèves et étudiants qui, dans un avenir proche pourront s'illustrer dans les instances de production littéraire".