Sénégal: L'ASPRH et le 3FPT en partenariat pour booster la formation et l'insertion professionnelle des jeunes

Dakar — Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) et l'Association sénégalaise des professionnels en ressources humaines (ASPRH) ont procédé, samedi, à la signature d'une convention en vue de mutualiser leurs forces pour faciliter la formation et l'insertion professionnelle des jeunes.

"Nos attentes par rapport à ce contrat est que nous formions le maximum de salariés et de jeunes pour faciliter leurs insertions, conformément aux attentes des entreprises", a expliqué Ibrahima Mbaye, le président de l'ASPRH, une association qui regroupe, les DRH, consultants et formateurs en ressources humaines.

"Il s'agira pour l'ASPRH à travers ses deux mille membres, de proposer un programme de formation intégrée et mutualisée pour au-delà de l'accompagnement des personnes et des entreprises, assurer une formation plus forte et plus utile à l'égard des jeunes qui constituent 70% de la population" , a pour sa part précisé la directrice générale du 3FPT, Sophie Diallo.

Elle a ainsi invité "les entreprises mobilisées de dire quels sont leurs besoins en ressources humaines, de sorte que nous pouvons financer la formation et qu'à la fin de celle-ci, les jeunes aient une perspective d'insertion."

Madame Diallo a par ailleurs indiqué que de 2016 à nos jours, c'est 393992 bénéficiaires parmi lesquels, 298000 personnels des entreprises et 116000 du côté des jeunes ont bénéficié d'une formation du 3FPT pour près de pour près de 90 milliards.