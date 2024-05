Afrique: Transport aérien - Air Côte d'Ivoire ouvre une ligne directe sur Casablanca

Dès son arrivée sur le tarmac de l'aéroport Mohammed V, l'appareil ivoirien, un Airbus A 320, a reçu des jets d'eau pour son baptême de service.

Air Côte d'Ivoire poursuit son expansion en élargissant son réseau de desserte régionale et internationale. La compagnie ivoirienne a effectué avec succès son vol inaugural vers Casablanca au Maroc, lundi 6 mai, avec un appareil de type Airbus A 320.

Parti de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët à 10 heures 30, l'avion a atterri sur la piste de l'aéroport international Mohammed V de Casa sous le coup de 16h 10, heure locale (Gmt+), sous un soleil léger et à une température de 24°C.

Étaient de ce premier voyage inaugural de la nouvelle ligne Abidjan-Casablanca, le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, le directeur général d'Air Côte d'Ivoire, Laurent Loukou, l'Ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Kettani, de nombreux collaborateurs et des acteurs du transport aérien.

Des journalistes et des personnalités du monde des arts et de la culture ont également pris place à bord de l'avion d'Air Côte d'Ivoire pour le voyage, qui a tenu toutes ses promesses en matière de confort, de qualité d'accueil et de service intérieur.

Ce sont 98 passagers qui ont volé dans le ciel marocain et contemplé les chaînes de l'Atlas de leur position. L'équipage composé de 7 personnes, sous la direction du commandant de bord Nimith Chuun, a été ovationné par les passagers à l'atterrissage à l'aéroport Mohammed V.

L'engin volant a ensuite été arrosé par les sapeurs-pompiers au sol pour le baptême de la nouvelle liaison. Cette nouvelle ligne permettra aux Ivoiriens de rallier directement Abidjan à Casablanca en 4 heures de vol.

La cérémonie officielle s'est tenue, le lendemain 7 mai, à l'hôtel Sofitel de Casablanca. Le ministre ivoirien des Transports s'est félicité de la coopération bilatérale qui unit la Côte d'Ivoire et le Maroc. Ainsi que plus de 140 accords de coopération économique dans les secteurs de la finance, des transports, de la logistique et des Tic qui lient les deux nations.

Selon lui, le montant des investissements directs étrangers du Maroc inscrits au code d'investissement de la Côte d'Ivoire en 2023 s'élève à 21 345 745 335 FCfa.

À propos du lancement de la ligne Abidjan-Casablanca, le représentant du gouvernement a indiqué que cette « nouvelle route que nous inaugurons contribuera, aux côtés de Royal Air Maroc, à rapprocher les deux peuples et à améliorer leur confort de vie, en leur offrant par le jeu de la saine concurrence établie par la Déclaration de Yamoussoukro, la possibilité d'accéder à une offre variée en matière de transport aérien, conformément à l'accord aérien entre le Maroc et la Côte d'Ivoire ».

Amadou Koné a salué les performances de la plateforme aéroportuaire d'Abidjan qui, dit-il, constitue aujourd'hui un véritable hub en Afrique de l'ouest.

Quant au directeur général d'Air Côte d'Ivoire, Laurent Loukou, il a témoigné de la bonne santé de la compagnie, rappelant la vision d'Air Côte d'Ivoire qui est d'être la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Il a présenté les actions et les perspectives 2024-2031 de l'entreprise. Qui compte, dans les huit prochaines années, acquérir une flotte de 18 avions contre 9 à ce jour et desservir 35 destinations pour transporter 13 millions de passagers en plus. Laurent Loukou a également révélé l'acquisition de 3 avions dans les mois à venir.

Concernant le long courrier, il a annoncé 2 avions : un pour décembre 2024 et l'autre en avril 2025. « En décembre, nous allons faire venir un A330-900. L'appareil sera livré en décembre et nous permettra de faire le long courrier. Un autre est attendu pour le mois d'avril 2025 et permettra d'améliorer l'offre sur l'Afrique du Sud », a-t-il confié.

À l'en croire, le long courrier sera lancé sur les destinations comme Paris, Beyrouth, Londres, Genève, etc.

Le président du Conseil d'administration d'Air Côte d'Ivoire, le Gal Abdoulaye Coulibaly, pour sa part, a souhaité plein succès à cette nouvelle liaison Abidjan-Casablanca.

Khalid Cherkaoui, secrétaire général du ministère du Transport et de la Logistique du Royaume du Maroc, a souligné que le lancement de cette ligne marque le début d'une ère de coopération en facilitant les échanges commerciaux. « Nous allons coopérer davantage entre les deux hubs », a-t-il assuré.

Il a, par ailleurs, affirmé que les chiffres du trafic aérien entre les deux nations témoignent des bénéfices tangibles de cette collaboration avec une croissance significative du nombre de passagers dépassant les 150 000 en 2023.

Envoyée spéciale à Casablanca (Maroc)

Le 1er vol commercial, le 14 mai

« Le premier vol commercial Abidjan-Casablanca débutera, le 14 mai », a déclaré Toussaint Soro, régional Air Côte d'Ivoire, lors de la cérémonie marquant le vol inaugural Abidjan-Casablanca.

Il a indiqué que la compagnie aérienne prévoit 4 vols directs par semaine (mardi-vendredi, jeudi-dimanche), qui seront des vols de jour.

La compagnie marocaine exerçant présentement sur cette ligne, faut-il le rappeler, effectue 7 vols hebdomadaires. En marge de la cérémonie solennelle inaugurale, Amadou Koné a procédé à l'inauguration de l'agence d'Air Côte d'Ivoire de Casablanca.

La compagnie aérienne ivoirienne dessert 25 destinations régionales et domestiques. Elle est certifiée IOSA depuis 2017, la première norme mondiale pour la vérification de la sécurité des procédures d'exploitation des transporteurs aériens.