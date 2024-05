Ile Maurice: Mahadia assure le show !

L'écurie Samraj Mahadia n'a pas fait dans la dentelle à l'occasion de ce 2e acte. Elle a fini la journée par le truchement d'un triplé. Sinon, la décision de maintenir Sassari à la première place dans la 3e épreuve a été diversement commentée. D'où la sortie inédite de la PTP contre la HRD à la télé !

S'il a manqué de niaque la semaine dernière, l'entraineur Mahadia a volé la vedette à ses pairs aujourd'hui. Cette formation s'est signalée en trois occasions. Son succès le plus probant a été avec Quatro Five Six (Bhaugeerothee) dans l'épreuve reine. Une fois devant, il n'a jamais été rejoint. Menelaus n'a, lui aussi, pas failli à sa tâche. Le favori s'est adjugé la 4e épreuve de bout en bout. Le jeune Ecroignard a fait le boulot.

Le clan Mahadia a prolongé sa série avec Prince of Venice dans la cinquième épreuve. Les instructions sur Prince of Venice étaient d'aller devant. Ecroignard a fait ce qu'il fallait malgré les contraintes de se retrouver face à un Massimo rapide et tenace. Mahadia a quand même eu chaud suite au bon finish de Huyssteen. La différence au handicap a été pour quelque chose !

Le clan Nagadoo a realisé le doublé. Rochester est vite sorti des stalles pour se mettre devant. Après quoi, ça n'a été qu'une simple formalité dans la 1ere épreuve. Beni Des Dieux s'est chargé de ramener le coup double pour son yard dans la dernière épreuve.

La jument Aditi a brillé dans la 2e épreuve. Bien qu'immature, ce nouveau de l'écurie Zaki a fait le boulot. Yannick Perdrau s'est offert une petite victoire dans la 7e épreuve. A Rs 1200, V V Power a fait quelques heureux. Il a mis une bonne accélération en pleine piste pour briller. Le jockey Batchameeah a chuté alors qu'il était en selle sur Walala Wasala. Son pronostic vital n'est pas engagé. Il a été conduit à la clinique.

Sasarri: la HRD a une explication

La décision de maintenir Sassari (Ramdin) à la première place dans la 3e épreuve a été diversement commentée. Pour sa part, Christmas Icecream a été déclaré non partant pour être sorti des stalles avant le départ officiel.

Plusieurs jockeys ont repris leur chevaux, sans doute eu égard à la gestuelle de Jameer Allyhosain sur Christman Icecream. Il s'avère, sans doute, qu'Allyhosain savait qu'il était parti plus tôt et qu'il voulait rectifier le tir.

La course aurait été, selon une partie des turfistes et certains officiels de la People's Turf Plc (PTP), tronquée vu l'hésitation des jockeys entre retenir leur chevaux sur quelques mètres ou les laisser courir. Les turfistes n'ont, d'ailleurs, pas tout de suite compris la décision des uns et des autres à ce moment-là.

Par ailleurs, la PTP a été sans équivoque sur la télé nationale après la course. La compagnie, à travers deux de ses officiels, est d'avis que la course aurait dû être déclarée "void". Histoire, entre autres, de calmer la grogne exprimée parmi le public.

La HRD a toutefois une explication! La chambre des commissaires est d'avis que ce n'est point du ressort d'un jockey de décider s'il y a faux départ ou pas. Et que d'autres jockeys ne peuvent se fier à un collègue jockey qui aurait pu mal juger un départ pour faire arrêter une course. Tout faux départ aurait été étudié et pénalisé en conséquence après la course par les commissaires. Allyhosain a été appelé à donner sa version.