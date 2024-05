Ile Maurice: Toolsi Boojhawon - Une jeune femme excitée à l'idée de trouver des comportements comptables illégaux

À 23 ans, Toolsi Boojhawon, ancienne élève du Rabindranath Tagore SSS, lauréate en économie en 2018 et étudiante de l'Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), est sortie première pour Maurice et troisième au niveau mondial en Strategic Business Leadership. Elle travaille comme consultante, délivrant des projets d'audit interne et de juricomptabilité (forensic accounting), entre autres, à KPMG, cabinet comptable faisant partie des Big Four. Portrait d'une jeune femme qui se passionne non seulement pour l'équilibre des chiffres et le décodage des données financières mais également pour les comportements comptables illégaux.

Toolsi Devi Boojhawon est originaire de Montagne-Longue. Elle est la cadette de deux filles. Son père est fonctionnaire et sa mère femme au foyer. Pour une question de proximité, elle a fréquenté l'école primaire Mohabeer Foogooa Government School de Montagne-Longue et a effectué sa scolarité secondaire au Rabindranath Tagore SSS à Ilot, Pamplemousses. En Form VI, elle a pris comme matières principales à l'étude l'économie, la comptabilité et les mathématiques. Mais entre les trois, c'est la comptabilité qui a ravi son coeur. «La comptabilité a toujours été une source de fascination pour moi», avoue-t-elle.

Un sentiment qui lui a réussi puisqu'à son examen final de Form VI, elle s'est classée troisième au niveau national en comptabilité, 18e au niveau national en économie et 113e parmi les Top 500 scholarships du Mauritius Examinations Syndicate, décrochant ainsi une bourse additionnelle d'État en économie en 2018. Comme filière de carrière possible, elle a hésité entre l'analyse financière, la comptabilité et l'enseignement de cette matière. Au final, c'est la comptabilité qui l'a emporté. Pendant un temps, elle l'a d'ailleurs enseigné au MGSS Flacq avant d'entamer ses études d'ACCA en 2019. Elle a réussi le niveau 1 et devait continuer lorsqu'elle a reçu une offre de bourse de l'Asia Pacific University of Technology and Innovation, en Malaisie.

Elle a alors fait une pause dans ses examens d'ACCA pour se rendre en Malaisie et prendre avantage de la bourse offerte, obtenant un Bachelor of Arts en comptabilité et finance avec une spécialisation en juricomptabilité, décrochant au passage le Best Student Award. Mais pas seulement car Toolsi Boojhawon s'est tellement appliquée qu'elle figure parmi les trois récipiendaires de l' ACCA Book Prize Award de l'université, ce qui indique qu'elle est une des trois étudiantes à avoir obtenu les notes les plus élevées.

Elle rentre au pays à la fin de ses trois années d'études en Malaisie et retrouve KPMG, où elle avait déjà fait un stage en 2021 en tant que trainee consultant. Cette fois, elle rentre par la grande porte car elle y est recrutée en tant que consultante. En 2023, elle a repris les examens d'ACCA, se classant première pour Maurice et troisième au niveau mondial en Strategic Business Leadership. Elle ne s'attendait pas un tel résultat, même si elle s'était préparée avec sérieux et détermination. «Ce résultat est une reconnaissance gratifiante de mes efforts, de mon engagement envers mes études et aussi du soutien indéfectible de mes parents, de ma soeur, et de mes enseignants.» Appelée à expliquer sa fascination pour la comptabilité et la juricomptabilité, la jeune femme précise que «la nature méticuleuse de l'équilibrage des chiffres et du décodage des données financières m'enthousiasme. J'ai une satisfaction à démêler les complexités des états financiers, à analyser les transactions et à comprendre les mécanismes complexes des systèmes financiers.»

À ses yeux, les chiffres racontent l'histoire financière d'une entreprise et cela la fascine. «Dès mes premières années d'études,j'ai été intriguée par la façon dont les transactions étaient enregistrées et comment les bilans financiers offraient une vue d'ensemble de la santé financière d'une organisation. Plus j'en apprenais sur le sujet, plus j'ai été captivée par les défis analytiques et la précision nécessaire pour comprendre et interpréter les données comptables. C'est pour cela que j'ai continué à approfondir mes connaissances dans ce domaine.»

La juricomptabilité est un choix dicté par sa fascination pour l'analyse et l'atténuation des risques, sa passion pour la conformité réglementaire, son intérêt pour l'investigation des irrégularités financières, son désir de faire une contribution positive et un attrait pour la diversité des missions et des défis, ainsi que les opportunités de croissance et de développement professionnel dans ce domaine. «De plus, ce choix s'harmonisait parfaitement avec mon parcours académique en juricomptabilité.»

Être experte juricomptabilité, explique-t-elle, implique la capacité à appliquer des techniques d'investigation et d'analyse approfondies pour détecter et résoudre les fraudes, les irrégularités financières et les activités suspectes. Cela comprend la compréhension des principes comptables, des procédures d'audit et des normes réglementaires, ainsi que la maîtrise des outils et des méthodologies de juricomptabilité. «Les experts en juricomptabilité sont capables d'examiner minutieusement les transactions financières, d'identifier les schémas frauduleux, de recueillir des preuves et de présenter des conclusions factuelles dans le cadre d'enquêtes judiciaires ou internes. Leur expertise contribue à garantir l'intégrité et la fiabilité des informations financières et à protéger les intérêts des parties prenantes», souligne la jeune femme..

Confidentialité oblige, elle ne peut citer les dossiers sur lesquels elle a eu l'occasion d'enquêter. Mais elle avoue avoir eu la chance de travailler sur plusieurs dossiers intéressants au cours de sa carrière. «Les plus marquants comprenaient des enquêtes sur des fraudes complexes, ainsi que la réalisation d'audits internes pour des clients locaux.» Elle compte poursuivre sa lancée dans le domaine de la consultation. «Je veux continuer à développer mes compétences en juricomptabilité. Mon objectif est de progresser en tant que professionnelle compétente et de contribuer de manière significative aux projets que j'entreprends.»

Toolsi Boojhawon se dit très reconnaissante envers ses parents. «Mon parcours est un témoignage de la valeur inestimable d'une gentillesse et d'un soutien sincères de bon nombre de personnes. Les sacrifices de mes parents, leurs encouragements continus et leurs efforts inlassables ont été la base de mon succès. Je ne peux oublier que ma mère est souvent restée éveillée tard dans la nuit pour être à mes côtés pendant que j'étudiais. Je n'oublie pas non plus les paroles motivantes de mon père, ses sacrifices ainsi que ses précieux conseils, de même que le soutien et les encouragements de ma soeur, veillant à ce que je dispose de tout ce dont j'ai besoin. Tout cela a été essentiel dans mon parcours. Et plusieurs autres personnes m'ont aidée à avancer. Je ne peux les citer toutes mais elles se reconnaîtront.»

Vu son expertise, elle donne quelques conseils aux étudiants de l'ACCA. «Restez organisés avec un emploi du temps consacré à l'étude. Faites régulièrement les anciens papiers d'examens. Comprenez les concepts et ne vous contentez pas de les mémoriser. Restez informés des normes comptables. Gardez une attitude positive et restez motivés. Prenez soin de votre santé et de votre bien-être. Et plus important, croyez en vous...»