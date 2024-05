Algérie: Sommet arabe du Bahreïn - Zitouni prend part dimanche à la réunion du CESA

ALGER — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, prendra part, dimanche à Manama, à la réunion ministérielle du Conseil économique et social arabe (CESA) préparatoire de la 33e session ordinaire du Sommet arabe, qu'accueillera le Bahreïn jeudi prochain, indique un communiqué du ministère.

M. Zitouni est arrivé, samedi, à Manama, où il a été accueilli par des cadres du protocole royal bahreïnien et du ministère des Affaires étrangères, et par l'ambassadeur d'Algérie au Bahreïn, Mahmoud Brahem et l'ambassadeur de Bahreïn en Algérie, Ali Jassem Ahmed Al Aradi, lit-on dans le communiqué.

L'ordre du jour comprend également une clause sur les progrès réalisés dans le dossier de la grande zone arabe de libre échange (GZALE), la création de l'Union douanière arabe (UDA), la stratégie arabe pour la jeunesse, la paix et la sécurité (2023-2028), ainsi que la stratégie arabe de formation et d'éducation professionnelle et technique mise à jour (2023), sur la base du mémorandum de l'Organisation arabe du travail, conclut le communiqué.