Algérie: Ouverture des travaux du 13e congrès de l'UNEA

ALGER — Les travaux du 13e congrès de l'Union nationale des étudiants algériens (UNEA) ont débuté, samedi à Alger, durant lesquels il sera procédé à l'adoption du renouvellement des différentes structures de cette organisation estudiantine et de ses statuts.

Dans une allocution à l'ouverture du congrès tenu à l'Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediene (USTHB) à Bab Ezzouar, le secrétaire général de l'UNEA, Abdelatif Boudiaf a affirmé que l'UNEA "a été et demeure la locomotive de l'action estudiantine en Algérie et un élément de mobilisation de toutes les énergies de la jeunesse en général et des étudiants en particulier".

A cette occasion, M. Boudiaf a salué "les efforts de l'Etat, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le soutien au secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, notamment dans le domaine de la numérisation, devenue une réalité et qui a opéré un grand changement dans la vie de l'étudiant".

Pour lui, l'Union restera "un moyen efficace pour construire une communauté estudiantine forte" et œuvrera à "renforcer le front interne, notamment dans la conjoncture actuelle et les défis sécuritaires, politiques et économiques auxquels la région est confrontée".

Pour sa part, le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a qualifié ce congrès "d'occasion importante pour la révision, la consultation et la détermination du processus de cette organisation estudiantine".