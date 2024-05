Sénégal: Diplomatie- Kagamé attendu ce samedi à Dakar pour une visite officielle de 48 heures

Le président du Rwanda Paul Kagamé est attendu, ce samedi 11 mai 2024, à Dakar, pour une visite officielle de 48 heures. Rapporte le site adakar.com. Selon cette source, le dirigeant rwandais est le premier chef d'État à effectuer une visite au Sénégal depuis l'investiture du président Bassirou Diomaye Faye, en avril 2024.

Pour cette visite du dirigeant rwandais à Dakar, plusieurs entretiens sont prévus avec le chef de l'État sénégalais. « Les Présidents Bassirou Diomaye FAYE et Paul KAGAME auront plusieurs entretiens durant le séjour pour échanger sur les voies et moyens d’œuvrer ensemble au renforcement des relations d’amitié fraternelle et de coopération conviviale entre les deux pays », indique le Palais de la République dans un communiqué.

Rappelons qu’en 2023, Président Macky Sall s’est entretenu à l`aéroport Léopold Sédar Senghor son homologue rwandais Paul Kagame, en escale technique à Dakar.

A noter que le Rwanda dispose d’une croissance soutenue, investissements massifs et d’une amélioration sensible du niveau de vie. Le modèle rwandais force le respect. Mais le poids de la dette et la prééminence du public sur le privé pourrait en menacer la viabilité sur le long terme.