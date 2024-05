Maroc: Marrakech - Une programmation riche et diversifiée à l'occasion de la Journée nationale du théâtre, prévue le 14 mai

Marrakech — Une série de manifestations culturelles et artistiques auront lieu le 14 mai à Marrakech, à l'occasion de la Journée nationale du théâtre.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette manifestation culturelle initiée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Culture, s'inscrit dans le cadre du programme général du département de tutelle portant sur l'accompagnement de l'événement 'Marrakech, Capitale de la Culture dans le Monde Islamique pour l'année 2024", en partenariat avec l'Organisation du Monde Islamique pour l'Education, les Sciences et la Culture (ICESCO) et le Conseil communal de Marrakech.

La Journée nationale du théâtre figure parmi les grands rendez-vous culturels et artistiques au cours de laquelle le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Culture - veille à célébrer le "Père des arts" et à valoriser les réalisations théâtrales et les manifestations et projets artistiques, indique un communiqué de la Direction régionale de la culture de Marrakech-Safi

Au menu de cette manifestation culturelle figurent notamment des hommages à des figures du théâtre qui ont signé un parcours distingué à la faveur de leurs œuvres ayant enrichi le théâtre marocain, conclut la même source.